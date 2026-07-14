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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۸

اصابت پرتابه به نقطه‌ای در حوالی شهر حاجی‌آباد

اصابت پرتابه به نقطه‌ای در حوالی شهر حاجی‌آباد

بندرعباس - نقطه‌ای در حوالی شهرستان حاجی‌آباد بامداد امروز هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد چهارشنبه، نقطه‌ای در حوالی شهرستان حاجی‌آباد هدف اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

این خبر توسط استانداری هرمزگان تأیید شده است.

همچنین بر اساس اعلام منابع مسئول، در حملات جدید آمریکا به برخی نقاط استان هرمزگان، از جمله شهرستان حاجی آباد تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

شهرستان حاجی آباد روز گذشته شاهد حمله آمریکایی‌ها به یک پایگاه محیط بانی بود که بر اثر این جنایت جنگی ۳ نفر از اعضای خانواده یک محیط بان به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6888362

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