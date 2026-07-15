اعتراض مردم آلمان به فروش سلاح به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پلیس آلمان روز گذشته یک تجمع اعتراضی مقابل شرکت راینمتال را با استفاده از خشونت و زور سرکوب کرد. این تجمع در اعتراض به فروش سلاح از سوی شرکت مذکور به رژیم صهیونیستی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این تجمع در برلین گرتا تونبرگ فعال مطرح نیز شرکت کرد و تعدادی از معترضان توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع قصد داشتند یک تحصن برگزار کنند که با مداخله خشونت آمیز نیروهای پلیس آلمان رو به رو شدند.

در این تجمع شعارهایی نظیر سلاح های شما کودکان را می کشد و پول های شما در سراسر جهان باعث کشتار می شود سر دادند.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر برگزاری اعتراضات نزدیک شرکت مذکور در برلین افزایش یافته به طوری که در ۱۱ ژوئیه جاری یک تظاهرات گسترده با مشارکت هزاران تن در این منطقه برگزار شد.