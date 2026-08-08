تظاهرات هزاران نفری علیه دولت «فردریش مرتس» در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچ‌لندف، حدود ۱۰ هزار نفر در شهر پلاوئن آلمان در اعتراض به دولت «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان به خیابان‌ ها آمدند.

معترضان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام، کاهش تعرفه‌ های برق و گاز و اخراج تمام مهاجران غیرقانونی و مهاجرانی که مرتکب جرم شده‌اند، هستند.

تظاهرکنندگان، در کنار سایر مطالبات، خواستار استعفای کابینه و برگزاری انتخابات جدید، کاهش عوارض برق و گاز، و اصلاح نظام (رسانه‌های عمومی هستند. آن‌ها همچنین خواهان اخراج فوری تمامی کسانی هستند که به تعبیر آن‌ها «محکوم، مجرم و غیرقانونی» (مهاجران غیرقانونی) محسوب می‌شوند.

برگزارکنندگان، این تظاهرات را در سطح ملی تبلیغ کرده و حضور حدود ۱۰ هزار شرکت‌ کننده را به ثبت رساندند.

سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد که تاکنون همه چیز بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای پیش رفته است.

بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، ۸۵ درصد آلمانی‌ها از عملکرد مرتس ناراضی هستند.