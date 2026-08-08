  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

تظاهرات هزاران نفری علیه دولت «فردریش مرتس» در آلمان

تظاهرات هزاران نفری علیه دولت «فردریش مرتس» در آلمان

رسانه‌های آلمان از برگزاری تظاهرات هزاران نفری علیه «فردریش مرتس» در این کشور خبر دادند؛ تظاهرکنندگان در کنار سایر مطالبات، خواستار استعفای کابینه و برگزاری انتخابات جدید هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچ‌لندف، حدود ۱۰ هزار نفر در شهر پلاوئن آلمان در اعتراض به دولت «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان به خیابان‌ ها آمدند.

معترضان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام، کاهش تعرفه‌ های برق و گاز و اخراج تمام مهاجران غیرقانونی و مهاجرانی که مرتکب جرم شده‌اند، هستند.

تظاهرکنندگان، در کنار سایر مطالبات، خواستار استعفای کابینه و برگزاری انتخابات جدید، کاهش عوارض برق و گاز، و اصلاح نظام (رسانه‌های عمومی هستند. آن‌ها همچنین خواهان اخراج فوری تمامی کسانی هستند که به تعبیر آن‌ها «محکوم، مجرم و غیرقانونی» (مهاجران غیرقانونی) محسوب می‌شوند.

برگزارکنندگان، این تظاهرات را در سطح ملی تبلیغ کرده و حضور حدود ۱۰ هزار شرکت‌ کننده را به ثبت رساندند.

سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد که تاکنون همه چیز بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای پیش رفته است.

بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، ۸۵ درصد آلمانی‌ها از عملکرد مرتس ناراضی هستند.

کد مطلب 6911424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه