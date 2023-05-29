آتش در کمین جنگل های سبز بلوط در کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد، سرزمینی سبز و مملو از درختان و گونه‌های گیاهی است که بر اساس آمارها، ۹ درصد جنگل‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان با مساحتی حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع، در امتداد رشته کوه‌های کم نظیر زاگرس قرار دارد که از شمال به چهارمحال و بختیاری، از غرب به خوزستان، از جنوب به بوشهر و از شرق به فارس و اصفهان محدود می‌شود.

بافت بی نظیر جنگلی کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌ها، شاهد تهدیدات مختلف انسان ساز و گاهاً طبیعی بوده و در چند محور دچار آسیب شده است.

یکی از مهمترین مواردی که طی سال‌های اخیر پیکره جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد را دچار خسران و آسیب کرده، آتش سوزی است.

۵۶ کهگیلویه و بویراحمد را در یک توپوگرافی خاص جنگل‌ها پوشانده‌اند و همه ساله و با شروع فصل گرم، این ظرفیت تهدیدی از جنس آتش را بر گرده خود حس می‌کند.

شناسایی ۲۲ نقطه بحران ساز

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۲ نقطه بحران ساز به مساحت ۶۶۰ هزار هکتار در استان شناسایی شده است.

سعید جاوید بخت افزود: برای حفاظت از این مناطق در مقابل آتش سوزی و بوته کنی، ۸۰ نفر نیروی انسانی نیاز است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: استقرار یک بالگرد جهت کمک به اطفا آتش سوزی جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد ضرورت دارد و انتظار داریم در این زمینه مساعدت و همکاری لازم انجام شود.

وی ابراز داشت: جنگل‌ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد گستره یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار را به خود اختصاص داده و استان در زمینه سرانه جنگل در سطح کشور رتبه نخست را دارد، بطوریکه به ازای هر نفر از جمعیت استان ۱.۲۵ هکتار جنگل وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۶ درصد استان را جنگل تشکیل می‌دهد که در مجموع ۵۰ درصد این استان جنگل بلوط است.

جاوید بخت گفت: به ازای هر ۶ هزار هکتار جنگل بطور استاندارد در کشور یک قرق بان فعالیت دارد و این در شرایطی است که در کهگیلویه و بویراحمد به ازای هر ۳۰ هزار هکتار جنگل یک نفر قرق‌بان مشغول فعالیت است.

۵۵٠ کیلومتر آتش بر ایجاد شد

جاوید بخت تصریح کرد: برای سال جاری، قریب به ۸۸۰ کیلومتر آتش بر پیش بینی شد که از این هدفگذاری، ۵۵۰ کیلومتر آن انجام شده است.

وی ابراز داشت: همچنین حدود ۱۵ نقطه با ظرفیت برکه‌ها، سدها، رودخانه‌ها و آب‌های طبیعی که نزدیک به کانون‌های بحران است، شناسایی شد.

جاوید بخت افزود: نقاط نزدیک به کانون بحران به مدیریت بحران استان اعلام شده و باید برای مهار آتش از ظرفیت این نقاط استفاده شود.

کاهش ۹٠ درصدی آتش سوزی جنگل‌ها

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه با توجه به میزان پوشش گیاهی، احتمال افزایش آتش سوزی‌ها وجود دارد، گفت: در سال گذشته آتش سوزی‌ها ۹۰ درصد نسبت به سال قبل تر از آن کاهش داشت.

جاوید بخت افزود: بر اساس آمارها، در سال گذشته ۱۶۳ هکتار از مراتع و جنگل‌های استان در آتش سوخت.

جاوید بخت با اشاره به توزیع دمنده در استان، خاطرنشان کرد: در شهرستان‌ها تجهیزات اطفای حریق توزیع شده و نیروهای عملیاتی در استان گروه بندی و ۱۰۰ دستگاه دمنده جدید نیز در شهرستان‌ها توزیع شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: تمام دستگاه‌ها پشتیبانی لازم برای مهار آتش سوزی جنگل‌ها را داشته باشند.

نیاز به بالگرد داریم

سید علی احمد زاده شامگاه یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: طی یک ماه گذشته در مناطق گرمسیری استان شاهد بروز آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها بودیم.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌ها موظف به پشتیبانی لازم برای مهار آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع هستند، تصریح کرد: تعلل در تأمین خدمات خسارت‌های سنگینی به مراتع و جنگل‌ها وارد می‌کند.

احمد زاده بر آموزش نیروهای مردمی درگیر مناطق دارای آتش سوزی تاکید کرد و ابراز داشت: باید آموزش‌های لازم و جلسات توجیهی برای نیروهای مردمی پیش از شرایط بحرانی ارائه شود.

استاندار با اشاره به توپوگرافی منطقه از نیاز به بالگرد برای مهار آتش سوزی در مناطق مرتفع و سخت گذر خبر داد و گفت: باید پیش بینی لازم در این بخش انجام شود.

اعتبارات استانی پاسخگو نیست

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبارات استانی به تنهایی پاسخگوی حراست و حفاظت از جنگل‌های استان نیست.

عیسی شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جنگل‌های زاگرس ملی و بین المللی است و اعتبارات استان به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نگهداری از آنها باشد.

شهامت با بیان اینکه برخی از مناطق استان مانند منطقه خامی مستعد آتش سوزی است، تصریح کرد: این مناطق مستعد داشتن کد ویژه ملی هستند که دستگاه‌های متولی جهت اختصاص اعتبار به این مناطق رایزنی کنند.

وی افزود: استان سال پربارشی را پشت سر گذاشت و همین موضوع خطر آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع را افزایش می‌دهد که تدابیر لازم توسط دستگاه‌های متولی اتخاذ شود.

شهامت ابراز داشت: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه، کنترل و مهار آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان مورد تاکید بوده و در دستور کار استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به گرم شدن هوا و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: استان سال پربارشی را پشت سر گذاشت و همین موضوع خطر آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع را افزایش می‌دهد که تدابیر لازم توسط دستگاه‌های متولی اتخاذ شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۸۷ درصد مساحت استان دارای جنگل است و نگهداری آن به محیط زیست و منابع طبیعی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی در مواقع آتش سوزی وظایفی بر عهده دارند و شاخص‌های هر دستگاه در مواقع آتش سوزی مشخص و بازخوانی شود.

شهامت تاکید کرد: برای پیشگیری از آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، نیازمند خرید دمنده هستیم که یک درصد اعتبارات تبصره ۱۹ در حوزه پدافند غیرعامل برای خرید تجهیزات اختصاص داده شود.

بر اساس شرایط بارشی سال جاری و پوشش گسترده علف، آتش سوزی این بار پر زور تر از هر سالی در کمین جنگل‌های خسته بلوط نشسته و عدم مدیریت شرایط می‌تواند به بحرانی آتشین بر قلب جنگل‌های زاگرس تبدیل شود.