به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه قائد امت، اظهار کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است و تمامی مباحث، تصمیمات و اقدامات باید در چارچوب شعار سال و تحقق آن پیش برود.

وی افزود: تمام اقدامات و اولویت‌های سال‌جاری براساس سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی تدوین شده و مدیریت بحران نیز باید در همین چارچوب پیگیری، اجرا و عملیاتی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت آمادگی در حوزه مدیریت بحران، گفت: بخش پیشگیرانه مدیریت بحران شامل شناسایی، سازماندهی و آموزش تیم‌های مقابله با بحران و امکاناتی مانند دمنده است تا در صورت وقوع حادثه، تیم‌ها در کمترین زمان به محل حادثه اعزام شوند.

وی با تأکید بر تجهیز دستگاه‌ها و ادارات به امکانات مقابله با آتش‌سوزی‌ها، تصریح کرد: اولویت با خرید و بروزسازی تجهیزات مورد نیاز است و جوانان مبتکر گروه‌های محیط‌زیستی نیز می‌توانند در اجرای این برنامه‌ها نقش‌آفرین باشند.

رحمانی افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه، مدیریت بحران باید برنامه‌های مرحله حین بحران و پس از بحران را نیز شامل شود تا میزان خسارت‌ها کاهش یافته و برنامه‌های لازم برای تداوم مدیریت بحران تدوین شود.

وی با بیان اینکه تعامل بین فرمانداران و مدیران از راهکارهای رفع مشکلات است، گفت: حضور مدیران در شهرستان‌ها یکی از موارد مهم در تحقق همدلی و اتحاد است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بارش‌ها، ادامه داد: طبق اعلام هواشناسی استان در سال جاری ۶۷۳ میلی‌متر بارندگی با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شده که نشان می‌دهد از این نعمت باید به‌درستی استفاده شود و از آسیب‌هایی مانند آتش‌سوزی و جلوگیری از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

وی با اشاره به شرایط مناطق گرمسیری و احتمال شروع آتش‌سوزی‌ها، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱۹ مورد آتش‌سوزی در استان رخ داده بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها طبق قانون باید در کنار ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها حضور فعال داشته باشند.

رحمانی با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تشکیل و اقدامات لازم اجرایی شود، بر استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه و همچنین رسانه‌ها و صدا و سیمای استان تأکید کرد.

وی بیان کرد: میزان خسارت ناشی از آتش‌سوزی‌ها در سال‌های اخیر محاسبه و گزارش‌های مستند تهیه و الگوی عملیاتی مناسبی برای آینده تدوین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر تعامل و همکاری با نهادهای مردمی، بر ضرورت نصب برج‌های دیدبانی کشف حریق و تقویت سامانه‌های رصد و پایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح جنگل‌کاری اجتماعی می‌تواند به پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها کمک کند، گفت: این اقدام علاوه بر درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای مردم، با مشارکت بهره‌برداران محلی در نگهداری و حفاظت از عرصه‌های جنگلی، احتمال وقوع و گسترش حریق کاهش می‌یابد.

رحمانی یادآور شد: با اجرای جنگل‌کاری اجتماعی در حدود ۲۷۰ هزار هکتار و همچنین واگذاری نگهداری به مردم، نگرانی از آتش‌سوزی‌ها نیز کمتر می‌شود، چرا که بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌ها، ناشی از اقدامات انسانی و عمدی است.

وی در ادامه با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان افزود: از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم برای کسانی که عمداً اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع می‌کنند و به سیستم قضایی معرفی می‌شوند اشد مجازات در نظر گرفته شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مکاتبه با رئیس جمعیت هلال احمر کشور در خصوص تأمین و اختصاص بالگرد اطفای حریق برای استان خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا در زمان بروز آتش‌سوزی‌ها، بالگرد مورد نیاز به استان اختصاص یابد.

وی همچنین بر اهمیت اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی عمومی تاکید کرد و گفت: در اجتماعات شبانه مردم و همچنین از طریق ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، باید نسبت به آگاه‌سازی مردم و جوامع محلی در خصوص خطرات و پیامدهای آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع اقدام شود.