الیاف مصنوعی تهدیدی برای صنعت «سیس بافی» در فهرج

حمید وحیدزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از هزاران نفر از مردم شهرستان فهرج از محل تولید و فروش سیس‌بافی و چیلوک‌ ریسی امرار معاش می‌کنند، اظهار داشت: متأسفانه تداوم ورود الیاف مصنوعی به بازار، می‌تواند موجب نابودی اشتغال هزاران صنعتگر این شهرستان شود.

وی با بیان اینکه حمایت از صنعتگران و مشاغل خانگی از اولویت‌های مجموعه میراث فرهنگی و مدیریت شهرستان فهرج است، افزود: با حمایت فرماندار فهرج، تلاش‌های زیادی برای پشتیبانی از صنعتگران از طریق پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته و این موضوع در راستای شعارهای مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت نیز مورد توجه قرار دارد.

رئیس میراث فرهنگی فهرج با اشاره به آثار منفی الیاف مصنوعی در بازار ادامه داد: متأسفانه ورود این مواد ناشناخته و به‌اصطلاح «مهمان ناخوانده» به استان کرمان، موجب آسیب به مشاغل خانگی شده و از کشاورزان درخواست می شود از خرید الیاف مصنوعی خودداری کنند.

وحیدزاده، همچنین با تأکید بر نقش کشاورزان در حمایت از تولیدات بومی گفت: کشاورزان همواره از حامیان مردم و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی بوده‌اند و سال‌هاست از چیلوک برای جلوگیری از شکستگی خوشه‌ها و کاهش خسارت‌های کشاورزی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: الیاف مصنوعی که با مواد نفتالین و چربی آغشته می‌شوند، می‌توانند موجب جذب آفات و افزایش خسارت به خوشه‌های خرما شوند؛ بنابراین لازم است از مصرف آن‌ها جلوگیری شود.

رئیس میراث فرهنگی فهرج با اشاره به جایگاه سیس‌بافی در میراث فرهنگی این شهرستان گفت: سیس‌بافی از آثار ملی فهرج به شمار می‌رود و این شهرستان نخستین شهرستان کشور است که سالانه ده‌ها میلیون طناب یک‌ متری چیلوک توسط هزاران صنعتگر حرفه‌ای در آن تولید می‌شود؛ صنعتی بومی که بخشی مهم از هویت تاریخی و اقتصادی فهرج محسوب می‌شود.