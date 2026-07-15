استاندار کرمان: اصلاح الگوی کشت باید به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در سفر به شهرستان جیرفت و در نشست «الگوی کشت محصولات کشاورزی جنوب کرمان» با تأکید بر ضرورت اجرای اصولی اصلاح الگوی کشت، اظهار کرد: کشت و صنعت جیرفت باید پیشگام اصلاح الگوی کشت باشد. ضروری است در این مجموعه، الگویی موفق از کشت محصولات کشاورزی اجرا شود تا سایر کشاورزان نیز با الگوگیری از آن، در مسیر اصلاح الگوی کشت گام بردارند.

وی با بیان اینکه هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه اصلاح الگوی کشت باید به تقویت معیشت اقتصادی کشاورزان منجر شود، افزود: برنامه‌ها باید به گونه‌ای تدوین شود که کشاورز احساس کند اجرای این سیاست‌ها، منافع و درآمد بیشتری برای او به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه در اصلاح الگوی کشت، موضوع بازار و فرآوری باید بیش از تولید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تولید محصولی که بازار مصرف نداشته باشد، نه‌تنها به زیان کشاورزان، بلکه به اقتصاد استان نیز آسیب وارد می‌کند.

استاندار کرمان ادامه داد: پیش از آغاز کشت، باید بازار محصول در داخل کشور و همچنین بازارهای صادراتی شناسایی شود تا کشاورز از وضعیت اقتصادی محصول خود در پایان فصل برداشت آگاهی و اطمینان داشته باشد.

طالبی، با اشاره به ضرورت ارائه بسته‌های تشویقی دولت در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت، گفت: باید نظام قرارداد میان کشاورزان با کارخانجات فرآوری و صادرکنندگان محصولات کشاورزی شکل بگیرد تا امنیت اقتصادی تولیدکنندگان افزایش یابد.

وی همچنین بر حمایت از کشاورزان از طریق اعطای تسهیلات برای تغییر الگوی کشت و توسعه زنجیره صنایع تبدیلی و فرآوری در استان کرمان تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی درباره دانش تولید، روش‌های نوین کشت و وضعیت بازار باید به‌صورت جدی دنبال شود، زیرا کشاورزی در بسیاری از مناطق همچنان به شیوه سنتی انجام می‌شود و تصمیم‌گیری درباره تولید نیز بدون اتکا به اطلاعات و آمار دقیق صورت می‌گیرد.

استاندار کرمان، مشارکت کشاورزان، تقویت تشکل‌های صنفی و تعاونی‌های کشاورزی و تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیت هر منطقه را از الزامات موفقیت این طرح برشمرد.

طالبی، با تأکید بر نقش جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در هدایت و راهبری صنایع تبدیلی گفت: توسعه این صنایع باید متناسب با ظرفیت‌های منطقه و نیاز بازار برنامه‌ریزی شود.

وی هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع تبدیلی و فرآوری، فعال‌سازی پایانه صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین ضرورت‌های اصلاح الگوی کشت دانست و تصریح کرد: این برنامه باید با هدف تقویت معیشت کشاورزان، توسعه اقتصاد استان و افزایش درآمد بهره‌برداران اجرایی شود.

استاندار کرمان در پایان با اشاره به جایگاه کشاورزی هوشمند در برنامه «کرمان برفراز» خاطرنشان کرد: لازم است برنامه‌ای عملیاتی برای تعیین محصولات اولویت‌دار و سطح مجاز کشت هر محصول تدوین شود تا تولید بخش کشاورزی بر اساس نیاز بازار و ظرفیت‌های استان کرمان مدیریت شود.