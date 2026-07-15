خرید تضمینی گندم در قزوین به ۱۶۵ هزار تن رسید

عباس رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح خرید تضمینی گندم تا به امروز بیش ۱۶۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و کیفیت گندمهای تحویلی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.
وی با قدردانی از گندمکاران استان افزود: از همه کشاورزان که با رعایت اصول فنی، انجام بهموقع عملیات سمپاشی، کنترل علفهای هرز و مدیریت مناسب مزارع، محصولی باکیفیت تولید و تحویل مراکز خرید دادهاند، تشکر میکنم.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قزوین با بیان اینکه تعهد خرید تضمینی استان ۲۵۰ هزار تن است، تصریح کرد: با روند فعلی برداشت و تحویل محصول، پیشبینی میشود این میزان تا پایان فصل برداشت محقق شود و حدود ۹۰ هزار تن دیگر نیز خریداری خواهد شد.
رحمانی ادامه داد: امسال حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم دیم قرار دارد و بر اساس برآوردهای سازمان جهاد کشاورزی، انتظار میرود بخش قابل توجهی از محصول این مزارع نیز وارد چرخه خرید تضمینی شود.
وی با اشاره به فعالیت مراکز خرید گندم در استان گفت: در حال حاضر مراکز خرید دولتی و مباشران خرید از جمله شبکه تعاون روستایی، محصول کشاورزان را در نقاط مختلف استان دریافت میکنند و فرآیند خرید بدون وقفه ادامه دارد.
رحمانی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند برداشت و همکاری کشاورزان، هدفگذاری خرید ۲۵۰ هزار تن گندم در استان قزوین تا پایان فصل محقق شود.
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