به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زنگنه با اشاره به آغاز فصل برداشت در مزارع این شهرستان، اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و همکاری مراکز خرید فعال در سطح شهرستان با نظم و بدون وقفه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در ملایر شامل ۳۲ هزار هکتار اراضی دیم و هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی است، افزود: تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در روند تحویل گندم از سوی کشاورزان پیش‌بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با تاکید بر اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محورهای امنیت غذایی کشور، با هدف حمایت از تولیدکنندگان و پایداری تولید انجام می‌شود، تصریح کرد: جهاد کشاورزی تمامی توان خود را برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران به کار گرفته است.

زنگنه در پایان ضمن توصیه به کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز خرید دولتی، از آن‌ها خواست تا با رعایت نکات فنی و برداشت به‌موقع، از ریزش محصول جلوگیری کرده و همکاری لازم را با کارشناسان جهاد کشاورزی برای دستیابی به هدف‌گذاری تولید داشته باشند.