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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

۳ منطقه در بوشهر هدف حملات دشمن قرار گرفت

۳ منطقه در بوشهر هدف حملات دشمن قرار گرفت

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: سه منطقه از این شهرستان هدف حملات دشمن قرار گرفت.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد امروز تاکنون سه منطقه در شهرستان بوشهر هدف حملات دشمن قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این حملات تلفات جانی نداشته است اضافه کرد: روز گذشته نیز چهار نقطه در شهرستان هدف قرار گرفته بود.

کد مطلب 6888622

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