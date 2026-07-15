کلنگ احداث ساختمان دادگاه عمومی بخش بلداجی به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که با هدف ارتقای زیرساخت‌های قضایی و تکریم مراجعین طراحی شده است، گامی مهم در مسیر توسعه خدمات عدالت‌محور در این بخش به شمار می‌رود.

در این مراسم سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر عزم جدی دادگستری استان برای چابک‌سازی رسیدگی‌های قضایی و گسترش خدمات الکترونیک، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی هم‌زمان با ارتقای دانش فنی و استفاده از فناوری‌های نوین، اولویت دادگستری استان برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

دادستان شهرکرد با تمجید از عملکرد دادگاه عمومی بخش بلداجی، این حوزه قضایی را در استان پیشتاز دانست و تصریح کرد: مطابق شاخص‌های ارزیابی، شعب دارای موجودی بالای ۲۰۰پرونده به عنوان شعب نامتعارف شناسایی می‌شوند؛ این در حالی است که موجودی پرونده‌ها در دادگاه بلداجی زیر ۱۰۰فقره است که نشان‌دهنده مدیریت دقیق و جهادی در این حوزه می باشد.

وی در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های دیگرِ ارزیابی عملکرد گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی استان ۷۰روز است، اما در دادگاه بخش بلداجی این مدت به ۵۰ روز کاهش یافته است. همچنین در حالی که متوسط پرونده‌های مسن در دادگاه‌های بخش استان ۲۰درصد برآورد می‌شود، این شاخص در بخش بلداجی تنها ۷درصد است که آمار مطلوبی به شمار می‌رود.

صالحی در پایان با اشاره به کاهش نرخ جرم در این بخش افزود: حوزه قضایی بخش بلداجی به نسبت جمعیت، کمترین میزان جرم را در سطح استان داراست که این موفقیت حاصل عملکرد هوشمندانه مجموعه قضایی و همراهی مردم فهیم این منطقه می باشد.

در ادامه این مراسم، آیت قیصری، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان نیز در سخنانی به تشریح جزئیات فنی و عمرانی این پروژه پرداخت و گفت: ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش بلداجی در زمینی به مساحت ۴هزار مترمربع احداث خواهد شد و با توجه به توپوگرافی خاص زمین، این بنا در چهار طبقه و با زیربنایی در حدود ۱۷۰۰ متر مربع و با اسکلت بتنی طراحی شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه تا مرحله تکمیل اسکلت بتنی در چهار سقف، برای بازه زمانی ۶ ماهه و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان ضمن اشاره به نحوه تأمین منابع مالی پروژه گفت: اعتبارات این پروژه، مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات اختصاصی قوه قضاییه در جریان سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان تأمین شده است.

قیصری در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاالله با پیگیری‌های مستمر، فرایند اجرا تا مرحله بهره‌برداری نهایی بدون وقفه تداوم خواهد داشت و تلاش داریم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این پروژه را جهت ارائه خدمات مطلوب قضایی به مردم شریف بخش بلداجی به سرانجام برسانیم.