چرخش تحولی در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در چهارصد و چهل و سومین جلسه هیأترئیسه دانشگاه، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دانشگاههای فرهنگیان استانها، بویژه در خصوص پروژه فرصت مهر از اعزام تیمهای نظارتی متشکل از معاونان و مدیران دانشگاه به استانها خبر داد.
وی گفت: این تیمها با چارچوبی مشخص، ضمن بازدید میدانی از واحدهای استانی، وضعیت زیرساختها، کیفیت فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و بهویژه مسائل خوابگاهی را بررسی کرده و گزارشهای کارشناسی خود را برای تصمیمگیری ارائه خواهند کرد.
حمیدی با تبیین تمایز راهبردی دانشگاه فرهنگیان با سایر مراکز آموزش عالی کشور، مأموریت اصلی این دانشگاه را تربیت «معلم تراز» عنوان کرد و گفت: فرایند گزینش، تربیت تخصصی و آمادهسازی معلمان برای ورود به نظام آموزش و پرورش، مسئولیتی خطیر است که دقت، برنامهریزی و مجاهدتی مضاعف را میطلبد.
وی با نقد نگاه صرفاً مکانیکی و سرعتمحور به مقوله تربیت، «تربیت تأملی» برای پرورش معلمی تمامساحتی را از راهبردهای تحولی دانشگاه برشمرد و افزود: تربیت مستلزم ایجاد فضایی تأملی، تعاملی، مشارکتی و گفتمانساز است؛ فضایی که در آن شتاب فرایندها، فرصت اندیشیدن، گفتوگو و تعمیق یادگیری را از دانشگاه سلب نکند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با آسیبشناسی غلبه فضای مجازی بر زیست دانشجومعلمان، نسبت به تضعیف هویت آنان در سایه ارتباطات «ماشین و دیجیتال» هشدار داد و اظهار کرد: زیستبوم خوابگاه باید کانون تحول هویت سازی و تقویت مهارتهای اجتماعی دانشجومعلمان باشد. از اینرو، لازم است محیطهای خوابگاهی با رویکردی تعاملی، مشارکتی و چندمنظوره در ابعاد تربیتی، فرهنگی و ورزشی سامان یابد تا دانشجویان از فرو رفتن صرف در چنبره فردیت فضای مجازی به سوی نشاط، تعامل و مسئولیتپذیری اجتماعی حرکت کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و چابکسازی ساختار دانشگاه، بر واگذاری حداکثری اختیارات اجرایی به استانها تأکید کرد و گفت: ستاد مرکزی باید بر سیاستگذاری، هدایت و نظارت متمرکز باشد و از ورود به امور اجرایی پرهیز کند. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مأمور شد پستهای سازمانی غیرضروری ستاد را شناسایی و برای تقویت توان اجرایی، به دانشکدهها و دانشگاههای استانی منتقل کند.
حمیدی در پایان بر حمایت سازمان مرکزی از برنامههای پژوهشی، فرهنگی و آموزشی عمیق، مسئلهمحور و گفتمانساز دانشکده محور در دانشگاههای فرهنگیان استانها تأکید کرد.
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