به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح چهارشنبه به همراه باقر قائمی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و علی‌اکبر فرهنگی‌نسب مدیرکل سیاسی و انتخابات، با حضور در روستای «پی‌زرد» از توابع بخش مرکزی شهرستان مارگون، از نزدیک مسائل و مطالبات ساکنان این روستا را بررسی کردند.

در این بازدید، موضوعاتی از جمله تأمین آب شرب، احداث شهرک جدید، جابه‌جایی اهالی و توقف صدور مجوزهای ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گرفت و پس از گفت‌وگو با ساکنان، نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری مارگون برگزار شد.

فتاح محمدی با اشاره به مشکل کم‌آبی این روستا اظهار کرد: برای رفع فوری این مشکل مقرر شد آبرسانی با همکاری کارخانه سیمان مارگون از طریق چاه موجود انجام شود و در صورت نیاز نیز تأمین آب با تانکرهای سیار با محوریت اداره امور عشایر و همکاری شرکت آب و فاضلاب در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به دلیل همجواری روستا با کارخانه سیمان و آثار احتمالی آن بر سلامت عمومی، صدور مجوز برای ساخت‌وسازهای جدید متوقف شده است، افزود: از مجموع ۷۵ خانوار ساکن روستای پی‌زرد، ۴۵ خانوار دارای واحد مسکونی هستند و ۳۰ خانوار دیگر نیز در حال ساخت یا دارای برگ واگذاری زمین هستند که با توجه به شرایط موجود، انتقال این خانوارها در اولویت قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مطالعات احداث شهرک جدید در منطقه «سقاوه» توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده و برنامه‌ریزی لازم برای جابه‌جایی اهالی روستای پی‌زرد به این شهرک در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تمامی اقدامات با هدف تأمین سلامت، امنیت و بهبود شرایط زندگی ساکنان روستای پی‌زرد و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دنبال خواهد شد.