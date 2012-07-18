یک روستا با یک شیر آب/ "سه چک" و تمنای آب از همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، روستای سه چک در 15 کیلومتری شهر کرمانشاه، با وجود نزدیکی به شهر از آب آشامیدنی برخوردار نیست.

این روستا با هشت خانوار جمعیت در همسایگی کارخانه سیمان غرب قرار گرفته است و تنها از یک شیر آب منشعب شده از چاه این کارخانه که به گفته مدیرعامل سیمان غرب آشامیدنی نیست، برای شرب و سایر نیازهای خود استفاده می کند.

شیر آب کم جانی که به گفته یکی از ساکنین و رئیس سابق شورای روستای سه چک این روزها به شدت کم فشار است و در پاره ای از مواقع قطع می شود.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از سال 63 تا چندی پیش بنده رئیس شورای روستای سه چک بوده ام و مشکل آب روستا را پیگیری می کردم.

محمد محمدی سه چکی اضافه کرد: ابتدا از طریق مرکز بهداشت استان قرار شد برای روستا چاه آب حفر کنند ولی بعدا در قراردادی که بین کارخانه سیمان و مرکز بهداشت استان بسته شد کارخانه سیمان موظف به تأمین آب روستا شد.

وی که عضو هیئت امنای مسجد روستا نیز هست، ادامه داد: رئیس مرکز بهداشت وقت استان، دکتر کاظمی در قرارداد منعقد شده با کارخانه سیمان مقرر کرد که آب روستا را برای ما به صورت دائمی تامین کنند و طبق این قرارداد ثانیه ای سه لیتر آب برای منبع اصلی روستا توسط کارخانه سیمان تامین شود.

وی ادامه داد: اما الان آب روستا حدود پنج سال است کم شده و رفته رفته تا جایی پیشرفته که برای مایحتاج آب خود مجبوریم هر بار به یک نهاد مراجعه کنیم که البته تاکنون پاسخی در این باره دریافت نکرده ایم.

وی گفت: اهالی روستا فاقد کنتور آب هستند و این مورد باعث استفاده بی رویه برخی در گذشته شده و ما الان با مشکل کم آبی یا نبود آب روبرو هستیم.

محمدی گفت: هشت خانوار مجبوریم از یک شیر آب کم فشار به نوبت استفاده کنیم، که این موضوع در فصل گرما به خاطر مشکل بودن شستشو و استحمام، برایمان دردسر بزرگی محسوب می شود.

وی ادامه داد: ما در روستا منبع و مخزن آب داریم و اگر آبرسانی به روستا انجام شود مشکل کم آبی روستا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

آب چاه کارخانه صنایع سیمان غرب قابل شرب نیست

مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب در رابطه با مشکل روستای سه چک به خبرنگار مهر گفت: روستای سه چک مدت زمان طولانی است که از آب چاه های شرکت سیمان غرب استفاده می کند.

مسعود رضا شاکری گفت: تا کنون چندین بار با شورای روستای سه چک در مورد استفاده مردم این روستا از آب چاه های شرکت سیمان غرب مذاکره کردیم و آنان را به مصرف آب لوله کشی شرکت آب و فاضلاب شهری، ارشاد کرده ایم اما به نتیجه نرسیدیم.

وی ادامه داد: چاه های آب موجود در این شرکت برای آشامیدن مناسب نیست و در محوطه کارخانه سیمان غرب از آن برای آب پاشی فضای سبز و خنک کردن تاسیسات موجود در این شرکت استفاده می شود.

وی در رابطه با قطعی آب چاه که در پاره ای از مواقع به وجود می آید، گفت: اگر اختلالی در بعضی از سیستم های کارخانه به وجود بیاید احتمال قطعی آب هست، مثلاً در اثر اختلالی که در سیستم کوره شرکت سیمان غرب پیش آمد در روزهای گذشته آب به مدت یک روز و نیم قطع شد.

به هر حال آنچه که مسلم است روستای "سه چک" در یک قدمی شهر از نعمت آب آشامیدنی محروم است و مسئولین امر باید برای آن چاره اندیشی کنند.

مشکلی که باید دید با رساندن آب لوله کشی رفع می شود یا آبرسانی سیار، شاید هم هم تخلیه همیشگی روستای سه چک.