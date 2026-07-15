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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان شهرکرد

آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان شهرکرد

شهرکرد-مدیرجهادکشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: خرید تضمینی گندم در شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی اظهار کرد: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از کشاورزان، تأمین امنیت غذایی و تسهیل در تحویل محصول تولیدکنندگان، همزمان با آغاز فصل برداشت در شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای خرید سریع، دقیق و بدون وقفه محصول کشاورزان در مراکز خرید تضمینی شهرستان فراهم شده و تلاش می‌شود گندم تولیدی کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل و فرآیند ثبت و پرداخت مطالبات آنان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: ۱۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم در استان پیش‌بینی شده است.

بهرامی افزود: امسال ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفت که از این میزان ۲۸ هزار هکتار به گندم آبی و ۴۵ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.

کد مطلب 6888665

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