آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی اظهار کرد: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از کشاورزان، تأمین امنیت غذایی و تسهیل در تحویل محصول تولیدکنندگان، همزمان با آغاز فصل برداشت در شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای خرید سریع، دقیق و بدون وقفه محصول کشاورزان در مراکز خرید تضمینی شهرستان فراهم شده و تلاش می‌شود گندم تولیدی کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل و فرآیند ثبت و پرداخت مطالبات آنان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: ۱۹ مرکز برای خرید تضمینی گندم در استان پیش‌بینی شده است.

بهرامی افزود: امسال ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفت که از این میزان ۲۸ هزار هکتار به گندم آبی و ۴۵ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.