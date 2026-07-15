به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سنتکام، سازمان تروریستی مرکزی ارتش آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیروهای این نهاد نظامی ایالات متحده محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت‌وآمد می‌کنند، اجرا خواهند کرد. سنتکام مدعی شد: ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند، پشتیبانی خواهد کرد.

این نهاد نظامی آمریکا ادعا کرد: از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از ۱۳ آوریل تا ۱۸ ژوئن (۲۴ فروردین تا ۲۸ خرداد) انجام می‌شود. در دوره دوماهه پیشین، نیروهای سنتکام مسیر بیش از ۱۴۰ کشتی را تغییر دادند، ۹ شناور را از کار انداختند و به بیش از ۵۰ کشتی تجاری حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادند. ترامپ ساعاتی پیشتر اعلام کرده بود که محاصره بنادر دریایی ایران فورا از سر گرفته خواهد شد. سنتکام به همه دریانوردان توصیه کرده است که اطلاعیه‌ها را دنبال کنند و هنگام فعالیت در دریای عمان و ورودی‌های تنگه هرمز، از طریق کانال ۱۶ با نیروی دریایی آمریکا تماس بگیرند.

چالش‌های محاصره برای آمریکایی‌ها

سی‌ان‌ان پیش از این، به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا گفت که نیروهای نظامی این کشور در زمان اعمال محاصره قبلی علیه ایران، با چالش‌های متعددی مواجه بودند و اکنون از آنها خواسته شده است که این اقدام را بار دیگر انجام دهند. مقام‌های آمریکایی گفتند که هیچ دستورالعمل عملیاتی رسمی برای اعمال محاصره در چنین مقیاس گسترده‌ای وجود نداشت و چنین اقدامی چندین دهه از زمان بحران موشکی کوبا انجام نشده بود.

سی‌ان‌ان افزود: به عنوان بخشی از تلاش‌های محاصره، ارتش آمریکا از جت‌های جنگنده‌ای که برای گشت دریایی طراحی نشده بودند، برای ردیابی کشتی‌ها و در صورت لزوم اقدام با تسلیحات استفاده می‌کرد. این رسانه آمریکایی اضافه کرد: مقام‌ها می‌گویند در محاصره قبلی، پس از آنکه نزدیک به ۱۰ نفتکش به چندین هشدار نیروهای آمریکایی بی‌توجهی کردند، این نفتکش‌ها هدف قرار گرفتند. از سرگیری محاصره همچنین فشار سنگینی را که هم‌اکنون بر ناوشکن‌های آمریکایی وارد است، افزایش می‌دهد؛ ناوشکن‌هایی که باید هم کشتی‌های متخلف را ردیابی کرده و علیه آنها اقدام کنند و هم از ۲۰ هزار ملوان حاضر در دریا حفاظت به عمل آورند. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند که دریای عرب پهنه آبی بسیار گسترده‌ای است و اطمینان از اینکه هیچ نفتکشی از آن عبور نکند، کاری بسیار دشوار خواهد بود.

موازنه کشتی در برابر زیرساخت

اما با وجود پاسخ‌های قاطع قوای مسلح ایران اسلامی به تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی، برخی تحلیلگران و استراتژیست‌ها معتقدند که با توجه به اعمال مجدد محاصره دریایی، باید بر دامنه حملات به مواضع آمریکا افزود و از نردبان تصعید تنش بالا رفت. آنها مشخصا به ضرورت و اهمیت هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی منطقه برای اثرگذاری بر قیمت نفت اشاره می‌کنند. باید این معادله و موازنه را برقرار کنیم که حمله به هر کشتی ایرانی در قالب محاصره دریایی، مترادف خواهد بود با هدف قرار گرفتن یک زیرساخت انرژی در سطح منطقه.

طبق استدلال این طیف، حمله به ایران دو هدف اصلی داشت که عبارتند از: تصاحب منابع نفتی ایران، یعنی ثروت‌اندونزی برای آمریکا و ایجاد سلطه اسرائیلی و آمریکایی در منطقه. تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی به یقین رسیدن آمریکا به این واقعیت است که فعلا هیچ‌کدام از این دو هدف در دسترس نیست. فقط کافی است که فهرستی از تاسیسات آب‌شیرین‌کن و تاسیسات نفتی هدف ایران در منطقه منتشر شود. در صورت حمله مجدد به ایران، این تاسیسات باید به گونه‌ای تخریب شوند که بازسازی آنها حداقل دو سال زمان ببرد. حمله به ایران نباید عادی‌سازی شود. یعنی آمریکا باید متوجه شود که نه تنها ثروتی از منابع نفتی ایران به دست نخواهد آورد بلکه با قیمت بالای نفت برای حداقل دو سال روبه‌رو خواهد بود.

روش صحیح دور کردن سایه جنگ از کشور بازدارندگی نظامی است. تخریب محدود، بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. ترامپ به تخریب محدود این تاسیسات به عنوان پروژه بازسازی برای شرکت‌های آمریکایی نگاه می‌کند. اما تخریب گسترده، قیمت‌های جهانی نفت و گاز را برای حداقل دو سال بالا نگه می‌دارد و بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کند. مسیرهای جایگزین تنگه هرمز باید در اولویت اهداف ایران باشد. اگر آمریکایی‌ها بدانند ایران واقعا به این سبک پاسخ خواهد داد به ایران حمله نخواهند کرد.

تجربه نشان داده امتیاز و مذاکره سایه جنگ را دور نمی‌کند. چون به گفته امام شهید آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد؛ یعنی امتیاز، هرچقدر هم که بزرگ باشد، برای او کافی نیست. علی‌الاصول اولویت اول کشور باید شکستن چرخه حمله، آتش‌بس، مذاکره، حمله باشد. شاید لازم باشد که تنگه هرمز را حداقل برای دو ماه واقعا ببندیم. آمریکا هنوز هزینه اقتصادی لازم برای حمله به ایران را پرداخت نکرده است. قابل تحمل بودن هزینه حمله به ایران یعنی حمله مجدد گسترده. در ۴۶ سال اول انقلاب اسلامی به ایران حمله نظامی نمی‌شد چون برآورد آمریکا این بود که هزینه حمله به ایران بالا است. باید محاسبات آمریکا به همان حالت برگردد.

مقامات کشور گفته‌اند در ماه‌های گذشته تمام نفت‌های روی آب کشور و بیش از آن با قیمت بالا فروخته و پول‌ها دریافت شده است، بنابراین کشور برای تامین هزینه‌ها برای دو ماه آینده پول دارد. بعد از بازگشایی محدود تنگه هرمز دریافت عوارض از آن باید در دستور کار قرار گیرد؛ اگر ایران در تنگه هرمز عوارض دریافت نکند، آمریکا و شرکت‌های بیمه انگلیسی دریافت خواهند کرد. ترامپ چند روز پیش گفته بود تنگه هرمز ماشین چاپ پول است؛ الان هم می‌خواهد ۲۰ درصد عوارض بگیرد. باید توجه داشت که دریافت عوارض توسط ایران از تنگه هرمز نقض هیچ قانون بین‌المللی نیست. ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و دریافت عوارض متعارف ایران را در دنیا منزوی نمی‌کند.