به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری صبح امروز در جلسه هماهنگی هیئت های مذهبی شهرستان شادگان اظهار کرد: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی، هیأتهای مذهبی و مواکب شهرستان انجام شده و تمهیدات مورد نیاز در حوزههای مختلف از جمله نظم و امنیت، خدمات رسانی، مدیریت ترافیک، بهداشت و ... در دهه اول محرم مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر نقش موثر هیئت های مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورایی، افرود: ضروری است هیئت های مذهبی و مسئولان مواکب در راستای اجرای مطلوب برنامه های عزاداری همکاری و هماهنگی لازم را با اداره تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی و خدمات رسان شهرستان داشته باشند.
عفری با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مواکب هیئت های مذهبی برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری دهه اول محرم، افزود: همه دستگاههای متولی و مجموعه های مرتبط آمادگی کامل برای پشتیبانی و خدمت رسانی به عزاداران حسینی را دارند و با تمام توان برای فراهم کردن زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم معنوی تلاش خواهند کرد.
سرپرست فرمانداری شادگان بر لزوم هماهنگی و همکاری مواکب هیئت های مذهبی برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری دهه اول محرم تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه مسئولان هیئت های مذهبی و مواکب شهرستان شادگان پیرامون برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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