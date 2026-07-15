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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

باند اخاذی از اتباع خارجی در جنوب تهران متلاشی شد

باند اخاذی از اتباع خارجی در جنوب تهران متلاشی شد

ری- فرمانده انتظامی ری از متلاشی شدن باند اخاذی از اتباع خارجی خبر داد و گفت: دو عضو این باند که با جعل عنوان مأمور امنیتی اقدام به سرقت و اخاذی می‌کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی،پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از متلاشی شدن باند اخاذی از اتباع خارجی در ری خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت افرادی که با جعل عنوان مأمور دستگاه‌های امنیتی اقدام به اخاذی و سرقت تلفن همراه اتباع افغانستان و پاکستان می‌کردند، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی که فرمانده انتظامی ری است، افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و شناسایی مخفیگاه متهمان، در یک عملیات ضربتی دو نفر از اعضای اصلی این باند را دستگیر کردند.

مافی با بیان اینکه متهمان ۵۲ و ۵۳ ساله هستند و سابقه کیفری نداشتند، تصریح کرد: تحقیقات برای دستگیری سومین عضو این باند که متواری است، ادامه دارد.

فرمانده انتظامی ری خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه و خودروی متهمان، ۱۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه، تعدادی پلاک جعلی خودرو و یک دستگاه چراغ گردان پلیس کشف و ضبط شد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.

کد مطلب 6888736

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