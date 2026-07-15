باند اخاذی از اتباع خارجی در جنوب تهران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی،پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از متلاشی شدن باند اخاذی از اتباع خارجی در ری خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت افرادی که با جعل عنوان مأمور دستگاه‌های امنیتی اقدام به اخاذی و سرقت تلفن همراه اتباع افغانستان و پاکستان می‌کردند، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی که فرمانده انتظامی ری است، افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و شناسایی مخفیگاه متهمان، در یک عملیات ضربتی دو نفر از اعضای اصلی این باند را دستگیر کردند.

مافی با بیان اینکه متهمان ۵۲ و ۵۳ ساله هستند و سابقه کیفری نداشتند، تصریح کرد: تحقیقات برای دستگیری سومین عضو این باند که متواری است، ادامه دارد.

فرمانده انتظامی ری خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه و خودروی متهمان، ۱۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه، تعدادی پلاک جعلی خودرو و یک دستگاه چراغ گردان پلیس کشف و ضبط شد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.