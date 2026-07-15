حزب الله: توافق چارچوب ننگین ترین توافق در تاریخ جهان است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسن فضلالله نماینده مجلس لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» با اشاره به اینکه ملت لبنان اطمینانی به دولت کنونی خود ندارند، تصریح کرد که دولت برای حفاظت از مردم، آزادسازی سرزمین، و دفاع از حاکمیت ملی تلاش نمیکند؛ بلکه با توافق اخیر، الگویی را ارائه کرده که در آن از زمین، ملت، حاکمیت و حقوق مشروع خود دست کشیده است و مبنای عملش، تأمین منافع لبنان نیست.
وی دغدغه دولت را یافتن راهی برای تضعیف عوامل قدرت لبنان دانست و تاکید کرد که این دغدغه از وابستگی دولت به برنامههای خارجی با هدف تضعیف مقاومت و خلع سلاح آن ناشی میشود.
فضلالله افزود: هر کس توافق چارچوب را بخواند و آشنایی حداقلی با حقوق، قانون اساسی و توافقات بینالمللی داشته باشد، درمییابد که تمام مفاد توافق، به نفع دشمن است و حتی یک بند و بلکه یک کلمه هم در آن به نفع لبنان وجود ندارد.
این عضو ارشد حزب الله، توافق چارچوب را «بدترین توافق در تاریخ دولتها» دانست و تاکید کرد که هیچ حاکمیتی در جهان وجود ندارد که با یک دولت اشغالگر چنین توافقی کرده باشد.
فضلالله در تشریح عملکرد حزب الله در شرایط کنونی ابراز داشت: ما با این مرحله با حکمت، شجاعت و آمادگی دائمی برای مقابله با همه خطرات برخورد میکنیم. با وجود همه اتفاقات در تنگه هرمز، در نهایت باید به توافقی رسید. جمهوری اسلامی برای تحمیل معادلهای در منطقه تلاش میکند که به نفع منطقه و کشور ما خواهد بود. ما اعتماد کاملی به رهبری جمهوری اسلامی و ملت ایران داریم که با هم به راهکار مطلوب برسیم؛ راهکاری که در عقبنشینی دشمن از سرزمین ما، توقف تمام اشکال تجاوز، بازگشت مردم ما، آزادی اسرا و بازسازی نهفته است؛ اینها قواعدی است که بر اساس آن کار میکنیم.
وی در خصوص موضوع آوارگان گفت: رنج روزمره ملت ما، بخشی از فشار و جنگی است که رژیم صهیونیستی بر کشورمان تحمیل کرده است. ما با تمام توان برای کاهش آلام مردم تلاش میکنیم، زیرا این را مسئولیتی شرعی، اخلاقی و ملی میدانیم... . البته مسئولیت اصلی بازسازی خانهها و بازگرداندن مردم به روستاها بر عهده دولت است، زیرا بودجههای دولتی در اختیار آنهاست. اما ما به عنوان حزبالله، هر چه در توان داریم، انجام میدهیم؛ چرا که جدایی بین مقاومت و مردم وجود ندارد و تمام امکانات حزبالله امروز در این نبرد انسانی و اجتماعی به کار گرفته شده است.
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