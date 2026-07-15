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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

ارسال ۵۸۵۰ واحد خون از استان اصفهان به استان‌های دیگر از ابتدای امسال

ارسال ۵۸۵۰ واحد خون از استان اصفهان به استان‌های دیگر از ابتدای امسال

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از انتقال پنج هزار و ۸۵۰ واحد خون از استان اصفهان به استان‌های دیگر طی سال جاری خبر داد.

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۸۵۰ واحد خون از استان اصفهان به استان‌های دیگر ارسال شده است که این ایثار مردم استان در نوع خود بی نظیر بوده است.

وی گفت: از هم استانی های عزیز تقاضا می شود برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآورده های خونی استان و همچنین یاری رسانی به بیماران استان‌های دیگر بخصوص استان های جنوب کشور به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

دهراب پور اذعان کرد: عواملی از قبیل گرمی، سردی و آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرتها و ... به طور طبیعی تاثیر منفی در ذخیره خون خواهد گذاشت که اهداکنندگان عزیز خون با وجود این شرایط، بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند.

کد مطلب 6888784

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