کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۸۵۰ واحد خون از استان اصفهان به استان‌های دیگر ارسال شده است که این ایثار مردم استان در نوع خود بی نظیر بوده است.

وی گفت: از هم استانی های عزیز تقاضا می شود برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآورده های خونی استان و همچنین یاری رسانی به بیماران استان‌های دیگر بخصوص استان های جنوب کشور به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

دهراب پور اذعان کرد: عواملی از قبیل گرمی، سردی و آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرتها و ... به طور طبیعی تاثیر منفی در ذخیره خون خواهد گذاشت که اهداکنندگان عزیز خون با وجود این شرایط، بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند.