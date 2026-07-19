به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر یکشنبه همزمان با هفته بهزیستی در آیین واگذاری ۲۰ دستگاه ویلچر برقی به افراد دارای معلولیت تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان سنندج، فعالیت در مجموعه بهزیستی را از ارزشمندترین عرصه‌های خدمت‌رسانی عنوان کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات به جامعه هدف این نهاد تنها انجام یک وظیفه اداری نیست، بلکه اقدامی انسانی و ارزشمند است که آثار معنوی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی بیش از همه متوجه اقشار آسیب‌پذیر شده و افراد تحت پوشش بهزیستی نیز از این شرایط متأثر هستند؛ از این رو حمایت از این قشر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

نگاه به معلولیت نباید صرفاً اقتصادی باشد

سجادی با بیان اینکه جامعه هدف بهزیستی محدود به افراد کم‌برخوردار نیست، افزود: ممکن است هر فردی در هر جایگاه اجتماعی، به دلیل معلولیت یا شرایط خاص زندگی به خدمات حمایتی نیاز پیدا کند، بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر پایه کرامت انسانی و حمایت اجتماعی استوار باشد.

وی اهدای ۲۰ دستگاه ویلچر برقی را اقدامی مؤثر برای افزایش استقلال افراد دارای معلولیت دانست و گفت: دسترسی به تجهیزات کمک‌توانبخشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل تردد و افزایش مشارکت اجتماعی این افراد دارد.

مناسب‌سازی؛ مطالبه جدی افراد دارای معلولیت

فرماندار سنندج با انتقاد از برخی نارسایی‌ها در طراحی فضاهای شهری اظهار کرد: بخشی از ساختمان‌ها، معابر و پروژه‌های عمرانی بدون توجه کافی به نیازهای افراد دارای معلولیت اجرا شده‌اند و این مسئله ضرورت نظارت دقیق‌تر بر اجرای ضوابط مناسب‌سازی را آشکار می‌کند.

وی با اشاره به شرایط توپوگرافی شهر سنندج و وجود شیب‌های متعدد، تصریح کرد: هرچند ویژگی‌های طبیعی شهر محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق افراد دارای معلولیت باشد و لازم است تمامی طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن نیازهای این قشر اجرا شوند.

حمایت از پروژه‌های مرتبط با بهزیستی ادامه دارد

سجادی از پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های مناسب‌سازی و حمایت از افراد دارای معلولیت در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خبر داد و افزود: فرمانداری سنندج در کنار اداره بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی و رفع مشکلات جامعه هدف همکاری خواهد کرد.

وی همچنین به پیگیری‌های انجام شده برای توسعه خدمات ویژه کودکان دارای نیازهای خاص اشاره کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های آموزشی از جمله مدرسه اوتیسم سنندج و حمایت از کودکان استثنایی از برنامه‌های در دست پیگیری است.

پیشگیری؛ راهکار اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اجتماعی متناسب با تغییرات سبک زندگی و ساختار خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: افزایش جمعیت سالمندان و رشد نیازهای افراد دارای معلولیت، برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه را ضروری کرده است.

وی در پایان با تأکید بر تقویت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: مسئولان باید پیش از شکل‌گیری بحران‌ها برای کاهش آسیب‌ها برنامه‌ریزی کنند و با اقدامات هدفمند، از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری شود، چرا که مدیریت موفق در این حوزه بر پیشگیری استوار است، نه واکنش پس از وقوع آسیب.