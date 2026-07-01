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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

خاموشی ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بناب

خاموشی ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در ۳ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی با همکاری اداره برق شهرستان محل های موردنظر را شناسایی و در بازرسی از محل های مذکور تعداد ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ بابایاری با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان کرد: در این راستا ۳ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6877028

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