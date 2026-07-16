امید حسنی اکبریه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون، اظهار کرد: در مجموعه بهداشت و درمان کشور و سازمان انتقال خون، اقدامات لازم برای بررسی سلامت اهداکنندگان انجام می‌شود و با توجه به برنامه‌های حمایتی، برای بانوان در سنین باروری، بحث کمک‌یاری آهن نیز در مجموعه انتقال خون مورد توجه قرار دارد.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین در مدارس و مراکز آموزشی، برای اطمینان از وضعیت سلامت افراد، تست بررسی غلظت خون انجام می‌شود، افزود: این آزمایش با گرفتن یک قطره خون از نوک انگشت مشابه تست کنترل قند خون انجام شده و بلافاصله میزان غلظت خون مشخص می‌شود و اگر میزان غلظت خون پایین باشد، اجازه اهدای خون به فرد داده نخواهد شد.

فعالیت مراکز اهدای خون در استان

حسنی درباره مراکز فعال انتقال خون در استان گفت: در مرکز استان و شهر بیرجند، پایگاه اهدای خون قائم در میدان جانبازان فعال است و همشهریان می‌توانند برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.

وی افزود: مرکز خونگیری امام رضا(ع) نیز در شمال شهر بیرجند، در حاشیه بلوار مسافر و کنار دوشنبه‌بازار فعال است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان‌ها هم پایگاه انتقال خون طبس و مراکز انتقال خون فردوس و قاین فعال هستند و این مراکز هر روز صبح پذیرای اهداکنندگان خون هستند.

وی ادامه داد: همچنین پایگاه قائم بیرجند در شیفت عصر، روزهای یکشنبه و چهارشنبه آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان است.

درخواست برای مشارکت مردم در اهدای پلاکت‌فرزیس

حسنی با اشاره به اهمیت اهدای پلاکت‌فرزیس گفت: از عزیزانی که شرایط اهدای خون را دارند درخواست داریم در بحث اهدای پلاکت‌فرزیس نیز با انتقال خون همکاری کنند.

وی افزود: پلاکت یکی از فرآورده‌های بسیار حیاتی خون است که در استان به صورت کامل مصرف می‌شود و نیاز به آن بسیار بالاست.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: پلاکت برای بیمارانی که دچار خونریزی می‌شوند و خونریزی آنها به راحتی کنترل نمی‌شود، بیمارانی که به دلیل برخی بیماری‌های خودایمنی با کاهش پلاکت مواجه هستند، برخی بیماران خاص و همچنین بعضی از بانوان که پس از سزارین دچار خونریزی می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پلاکت فرآورده‌ای بسیار حساس است که شرایط خاص نگهداری دارد و از نظر درمانی بسیار مورد نیاز است، افزود: در حال حاضر اهدای پلاکت‌فرزیس در استان فقط در مرکز استان انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای دریافت توضیحات تخصصی‌تر به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

آزمایش‌های دقیق روی خون‌های اهدایی

حسنی درباره آزمایش‌های انجام شده روی خون‌های اهدایی اظهار کرد: پیش از دریافت خون، اهداکننده به صورت کامل معاینه شده و یک مصاحبه پزشکی درباره سلامت فرد و عواملی که ممکن است برای خود فرد یا خون اهدایی خطرزا باشد، انجام می‌شود.

وی افزود: علائم حیاتی، فشار خون و غلظت خون اهداکننده بررسی می‌شود و پس از تأیید شرایط لازم، فرد اجازه اهدای خون پیدا می‌کند.

معاون فنی انتقال خون خراسان جنوبی گفت: پس از دریافت خون، نخستین اقدامی که انجام می‌شود کنترل گروه خونی است.

وی با بیان اینکه علاوه بر تعیین گروه خون، بیماری‌هایی که امکان انتقال آنها از طریق خون وجود دارد نیز بررسی می‌شوند، گفت: بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت B، هپاتیت C و برخی بیماری‌های باکتریایی در آزمایش‌های تخصصی کنترل می‌شوند.

حسنی افزود: پس از انجام آزمایش‌ها و تأیید سلامت خون، برای اهداکننده پیامکی ارسال می‌شود که خون وی دریافت شده و پس از کنترل‌های لازم وارد چرخه مصرف بیمارستانی شده است.

وی با اشاره به توسعه آزمایش‌های تخصصی در سازمان انتقال خون کشور گفت: آزمایش‌های تخصصی با عنوان «نوکلئیک اسید تست» نیز برای شناسایی بیماری‌ها انجام می‌شود که اختصاصیت بسیار بالایی دارد و تلاش می‌شود این خدمات هرچه سریع‌تر در مراکز مختلف استانی نیز به صورت فراگیر ارائه شود.

ثبت‌نام اهداکنندگان سلول بنیادی در خراسان جنوبی

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی درباره اهدای سلول‌های بنیادی نیز اظهار کرد: سلول‌های بنیادی موجود در خون محیطی بدن قابل جداسازی است و این فرآیند در مجموعه انتقال خون انجام می‌شود.

حسنی افزود: سلول‌های بنیادی برای بیمارانی که دچار بدخیمی‌های خونی، مشکلات مغز استخوان، برخی سرطان‌ها و بیماری‌هایی هستند که مغز استخوان آنها دچار اختلال شده است، کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه افرادی که تمایل به اهدای سلول بنیادی دارند می‌توانند در مرکز استان برای پذیرش و ثبت‌نام مراجعه کنند، گفت: پس از انجام مصاحبه، ثبت‌نام و آزمایش‌های تخصصی، اطلاعات افراد در سامانه ذخیره می‌شود و در صورت نیاز، برای اهدای سلول بنیادی به بیماران فراخوان خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، پلاکت و سلول‌های بنیادی، بیان کرد: هر اهدای خون می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران داشته باشد و توسعه این فرهنگ نیازمند همراهی همه مردم است.