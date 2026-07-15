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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

تماشاخانه جوانمرد با نمایشی از ژاله صامتی رسما بازگشایی می‌شود

تماشاخانه جوانمرد با نمایشی از ژاله صامتی رسما بازگشایی می‌شود

تماشاخانه عباس جوانمردِ خانه تئاتر، فردا پنجشنبه با نمایشی به کارگردانی ژاله صامتی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، تماشاخانه جوانمرد، پس از مدت‌ها تلاش سرانجام فعالیت خود را از پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ با میزبانی از نمایش «ماهی رها» رسما آغاز می‌کند.

این تماشاخانه یکی از مدرن‌ترین و کامل‌ترین سالن‌های اجرای نمایش در تهران است که از فردا با بروزترین تجهیزات فنی میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.

در ساختار این سالن تلاش شده با احترام به مخاطب، فضایی مناسب برای تماشای آثار نمایشی درنظر گرفته شود.

نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و با بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری نخستین نمایشی است که در این سالن به اجرا درمی آید.

این نمایش تا ۱۲ مرداد هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

مخاطبان می‌توانند با تهیه بلیت از سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/mahi7 نمایش «ماهی رها» را در تماشاخانه جوانمرد به نشانی خیابان نجات‌الهی، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ تماشا کنند.

کد مطلب 6888773
آروین موذن زاده

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