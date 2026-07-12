ایلان ماسک مالک اوپن ای آی را کلاهبردار خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و تسلا پس از شکایت اپل از اوپن ای آی و متهم کردن آن به سرقت اسرار تجاری حمله آنلاینی علیه سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای استارت آپ هوش مصنوعی به راه انداخت. ماسک در واکنش به اخبار مربوط به شکایت سازنده آیفون در پلتفرم ایکس شریک سابق خود را در مجموعه ای از پست ها به سخره گرفت.

او به پستی که در آن آمده بود سم آلتمن مدعی است هیچ سهامی در اوپن ای آی ندارد و هرچه انجام می دهد براساس عشق است، پاسخ داد. ماسک نوشت: منظور او از این حرف کلاهبرداری است. اسکرین شات در پست مذکور مربوط به شهادت آلمتن در پاسخ به سوال درباره سهام در اوپن ای آی بود. از آلتمن پرسیده شده بود: آیا شما پول زیادی در می آورید؟

وی نیز پاسخ داده بود: نه من به اندازه کافی برای بیمه سلامتی دستمزد می گیرم. من هیچ سهامی در اوپن ای آی ندارم. من این کار را چون دوست دارم انجام می دهم.

ماسک در پاسخ به این پست افزوده بود احتمالا آلتمن کلاهبرداری را بیشتر از هر انسان زنده دیگری دوست دارد. به گفته او مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی کلاهبرداری را در سطح کاملا جدیدی انجام می دهد.

این کامنت پس از آن نوشته شد که یک کاربر مشهور ایکس یادآوری کرد ماسک قبلا درباره آلتمن به جهان هشدار داده بود. این کاربر یک توییت قدیمی ماسک را دوباره باز نشر کرد و نوشت: سم آلتمن در کلاهبرداری بسیار ماهر است.

براساس شکایت اپل، اوپن ای آی بخش سخت افزار مصرفی جدید خود را به طور مستقیم با هدف گرفتن، جذب و استخدام کارمندان و استخراج اسرار تجاری شرکتی از مهندسان اپل ساخته است. در این پرونده ادعا شده استارت آپ هوش مصنوعی از فرایند استخدام خود برای سرقت اسرار تجاری استفاده کرده است. اپل مدعی است اوپن ای آی کانادیداهای شغلی را تشویق به ارائه فیزیکی نقشه های اپل و نمونه های اولیه عرضه نشده محصولات این شرکت در مصاحبه های شغلی شان می کرد. علاوه بر آن اپل ادعا می کند اوپن ای آی از داده های سرقت شده اپل برای برقراری ارتباط به طور مخفیانه با تأمین‌کنندگان این شرکت استفاده کرده است.