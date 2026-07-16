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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

کشف سرقت ۵۰ میلیاردی موکت و دستگیری متهمان

کشف سرقت ۵۰ میلیاردی موکت و دستگیری متهمان

کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با دستگیری انباردار یک مغازه موکت‌فروشی و همدستانش، سرقت حدود ۵۰ میلیارد تومانی موکت را کشف کرده و بخشی از اموال مسروقه را به مالباخته بازگرداندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری عوامل سرقت گسترده از انبار یک مغازه موکت‌فروشی و کشف بخشی از اموال مسروقه خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت از مغازه موکت‌فروشی در حوزه کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان تیم مربوطه بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

حاتمی افزود: کارآگاهان با حضور در محل سرقت، انجام بررسی‌های میدانی، بهره‌گیری از اظهارات مطلعان و اخذ اظهارات شاکی دریافتند که از انبار این مغازه تعداد زیادی رول موکت به سرقت رفته است. بررسی‌ها نشان داد از مجموع موجودی انبار، یک‌هزار و ۶۷۵ رول موکت به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان مفقود شده است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌های لازم در این پرونده به دست آمد و مشخص شد انباردار مغازه با سوءاستفاده از اعتماد صاحب فروشگاه و صحنه‌سازی سرقت، اقدام به خارج کردن و فروش موکت‌ها به افراد دیگر کرده و وجوه حاصل از فروش را به مالباخته اعلام نکرده است.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر و در جریان تحقیقات به سرقت انجام‌شده با همکاری تعدادی از همدستان خود اعتراف کرد. با راهنمایی وی، سایر افراد دخیل در این سرقت نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حاتمی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده ضمن پذیرش اتهامات وارده، نسبت به بازگرداندن بخشی از اموال مسروقه کشف‌شده اقدام کردند.

وی در پایان گفت: برابر دستور مقام قضایی، متهمان برای تکمیل تحقیقات، بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی احتمالی سایر سرقت‌های مرتبط، در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار دارند و نتایج اقدامات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6889768

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