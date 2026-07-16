کشف سرقت ۵۰ میلیاردی موکت و دستگیری متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری عوامل سرقت گسترده از انبار یک مغازه موکت‌فروشی و کشف بخشی از اموال مسروقه خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت از مغازه موکت‌فروشی در حوزه کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان تیم مربوطه بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

حاتمی افزود: کارآگاهان با حضور در محل سرقت، انجام بررسی‌های میدانی، بهره‌گیری از اظهارات مطلعان و اخذ اظهارات شاکی دریافتند که از انبار این مغازه تعداد زیادی رول موکت به سرقت رفته است. بررسی‌ها نشان داد از مجموع موجودی انبار، یک‌هزار و ۶۷۵ رول موکت به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان مفقود شده است.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌های لازم در این پرونده به دست آمد و مشخص شد انباردار مغازه با سوءاستفاده از اعتماد صاحب فروشگاه و صحنه‌سازی سرقت، اقدام به خارج کردن و فروش موکت‌ها به افراد دیگر کرده و وجوه حاصل از فروش را به مالباخته اعلام نکرده است.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم اصلی پرونده دستگیر و در جریان تحقیقات به سرقت انجام‌شده با همکاری تعدادی از همدستان خود اعتراف کرد. با راهنمایی وی، سایر افراد دخیل در این سرقت نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حاتمی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده ضمن پذیرش اتهامات وارده، نسبت به بازگرداندن بخشی از اموال مسروقه کشف‌شده اقدام کردند.

وی در پایان گفت: برابر دستور مقام قضایی، متهمان برای تکمیل تحقیقات، بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی احتمالی سایر سرقت‌های مرتبط، در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار دارند و نتایج اقدامات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.