  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

پایان کار اعضای باند سارقان خشن و به‌ عنف در کرمان

پایان کار اعضای باند سارقان خشن و به‌ عنف در کرمان

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری اعضای باند سرقت خشن و به عنف در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت به‌ عنف تلفن همراه و موتورسیکلت در سطح شهر کرمان، کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه دو نفر از عاملان اصلی این سرقت‌ها را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر کنند.

وی، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تاکنون بیش از ۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، دو دستگاه موتورسیکلت، ماسک، قمه، زنجیر، تعدادی فشنگ سلاح و سایر ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: تاکنون دو نفر از شکات با حضور در پلیس آگاهی، متهمان را شناسایی کرده‌اند و تحقیقات تخصصی برای شناسایی سایر مالباختگان، کشف دیگر جرائم احتمالی و دستگیری سایر همدستان این باند همچنان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6889419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها