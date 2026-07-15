پایان کار اعضای باند سارقان خشن و به‌ عنف در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت به‌ عنف تلفن همراه و موتورسیکلت در سطح شهر کرمان، کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه دو نفر از عاملان اصلی این سرقت‌ها را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر کنند.

وی، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تاکنون بیش از ۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، دو دستگاه موتورسیکلت، ماسک، قمه، زنجیر، تعدادی فشنگ سلاح و سایر ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: تاکنون دو نفر از شکات با حضور در پلیس آگاهی، متهمان را شناسایی کرده‌اند و تحقیقات تخصصی برای شناسایی سایر مالباختگان، کشف دیگر جرائم احتمالی و دستگیری سایر همدستان این باند همچنان با جدیت ادامه دارد.