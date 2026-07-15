۳۰هزار مددجو زیر چتر حمایتی بهزیستی استان سمنان؛ رشد ۶۸ درصدی اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی عصر چهارشنبه در نشست خبری در اداره کل بهزیستی استان سمنان، با اشاره به جامعه هدف این نهاد، اظهار کرد: از مجموع خدمات گیرندگان، ۱۵ هزار و ۳۱۹ نفر را افراد دارای معلولیت و یک هزار و ۱۹۷ نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند.

۴۰ مرکز توانبخشی غیردولتی فعال در استان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به خدمات حوزه توانبخشی، افزود: شش هزار و ۸۷۶ نفر از خدماتی همچون کمک هزینه اندام‌های مصنوعی، توانپزشکی، توانبخشی مبتنی بر جامعه، وسایل بهداشتی و حق پرستاری بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین افزود: ۴۰ مرکز غیردولتی توانبخشی، آموزشی، روزانه و شبانهروزی تحت نظارت بهزیستی استان فعال است.

نسیمی ادامه داد: در سال جاری، کمک هزینه خرید وسایل کمک توانبخشی به دو هزار و ۸۰۷ نفر پرداخت شده و سه هزار و ۵۳۲ نفر نیز از خدمات حمایتی شامل کمک هزینه وسایل بهداشتی، درمان، نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روان، ویزیت و مراقبت در منزل و ایاب و ذهاب استفاده کرده‌اند.

غربالگری بینایی، شنوایی و اضطراب کودکان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: ۲۵ هزار و ۱۱۰ کودک سه تا شش سال تحت سنجش بینایی، چهار هزار و سه کودک تحت سنجش شنوایی و شش هزار و ۲۲۸ نوزاد نیز غربالگری شنوایی شدند، همچنین ۷۴۶ کودک از نظر اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی با اشاره به فعالیت‌های اورژانس اجتماعی، از ثبت سه هزار و ۲۱۵ تماس با خط ۱۲۳ خبر داد و افزود: ۱۲ مرکز اقامتی درمان اعتیاد نیز در سطح استان زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند.

حمایت از کودکان، خانواده‌ها و فرزندخواندگی

نسیمی با اشاره به حمایت از کودکان و خانوادهها، تصریح کرد: ۱۲ خانه نگهداری از کودکان بیسرپرست و دارای سرپرست غیرمؤثر در استان فعال است و ۱۳۵ کودک و نوجوان در این مراکز نگهداری می‌شوند. همچنین ۲۵۷ خانواده دارای فرزند چندقلو از خدمات حمایتی بهره‌مند هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸۰ زوج در صف دریافت فرزندخواندگی قرار دارند؛ ضمن اینکه ۳۰ کودک به خانواده‌های جایگزین واگذار و ۳۲ کودک نیز به خانواده زیستی خود بازپیوند داده شده‌اند.

۲۲ هزار تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰

مدیرکل بهزیستی استان سمنان از ارائه گسترده خدمات مشاورهای خبر داد و خاطرنشان کرد: طی سال جاری، ۲۲ هزار و ۴۲۰ تماس با خط مشاوره رایگان ۱۴۸۰ برقرار شده و دو هزار و ۷۲۵ نفر نیز از خدمات مراکز مشاوره حضوری بهره گرفته‌اند.

نسیمی مشارکت‌های مردمی را پشتوانه اساسی بهزیستی دانست و گفت: ارزش مشارکت‌های نقدی، غیرنقدی و خدماتی خیران و دستگاه‌های اجرایی به بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان رسیده و ۵۵ سری جهیزیه نیز به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

۹۸۰ متقاضی مسکن؛ ۴۴۰ شغل جدید ایجاد شد

وی با اشاره به وضعیت مسکن مددجویان، افزود: در حال حاضر ۹۸۰ نفر متقاضی دریافت مسکن هستند که تاکنون ۱۱۲ واحد مسکونی واگذار شده و ۸۶۸ واحد دیگر در دست ساخت است. همچنین ۱۲ خانواده از کمک هزینه ودیعه مسکن بهرهمند شدهاند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین اشتغال پایدار را از اولویت‌های سازمان برشمرد و اظهار داشت: امسال ۳۵۱ فقره تسهیلات اشتغال به ارزش بیش از ۶۷ میلیارد تومان پرداخت شده که زمینه ایجاد ۴۴۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف را فراهم کرده است.

دیدارهای مردمی و رشد اعتبارات

نسیمی با اشاره به عملکرد حوزه پاسخگویی، گفت: امسال ۲۵۶ نفر در دیدارهای مردمی با مدیرکل ملاقات داشتند، دو هزار و ۲۶۰ میز ارتباط مردمی در سطح استان برپا شده و به سه هزار و ۱۸۴ نامه و درخواست مددجویان رسیدگی شده است.

وی در پایان از رشد ۳۲ درصدی اعتبارات جاری و افزایش ۶۸ درصدی اعتبارات پرسنلی ادارهکل بهزیستی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: این دستاوردها مرهون همدلی کارکنان، مشارکت خیران، همراهی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد است و بهزیستی با رویکرد توانمندسازی، پیشگیری و توسعه عدالت اجتماعی، خدمت‌رسانی به جامعه هدف را تداوم خواهد داد.