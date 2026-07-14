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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

محورهای نشست امروز رم میان بیروت و تل آویو

محورهای نشست امروز رم میان بیروت و تل آویو

منابع لبنانی به محورهای نشست امروز رم میان هیئت اعزامی دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، جدیدترین دور مذاکرات مستقیم میان بیروت و تل‌آویو با میانجی‌گری آمریکا، از امروز سه‌شنبه در محل سفارت آمریکا در شهر رم آغاز می‌شود و تا فردا ادامه خواهد داشت.

منابع آگاه لبنانی به این رسانه روسی اعلام کردند که طرف لبنانی سه موضوع اصلی را در این مذاکرات مطرح خواهد کرد که عبارتند از؛ تأکید بر آغاز عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق؛ تثبیت آتش‌بس؛ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ.

قرار است هیئت لبنانی به ریاست سیمون کرم در این دور از مذاکرات حضور یابد و ندا معوض سفیر لبنان در واشنگتن نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت. همچنین زیاد هیکل، سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان به عنوان مشاور رئیس جمهور «جوزف عون» در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.

خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: هیئت نظامی لبنانی در این دور از مذاکرات حضور نخواهد داشت.

کد مطلب 6887815

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