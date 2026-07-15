افتتاح ۷۹۰ طرح بهزیستی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاقپور در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بهزیستی، اظهار کرد: امسال با شعار بهزیستی کنار مردم وارد چهلوششمین سال فعالیت این نهاد حمایتی شدهایم و در طول این هفته، برنامههای گستردهای برای بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پیشبینی شده است.
وی افزود: از مجموع برنامههای تدارکدیده، ۴ طرح خرد اشتغالزایی، ۶۳ واحد مسکن مددجویی، ۵ مرکز توانمندسازی و ۴ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی افتتاح میشود. همچنین یک دستگاه خودروی ون مخصوص اورژانس اجتماعی نیز به ناوگان استان افزوده خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به توجه ویژه به جامعه هدف دارای اختلال طیف اوتیسم، گفت: دو اقدام شاخص در این حوزه انجام میشود؛ نخست، افتتاح مرکز اقامت موقت ویژه کودکان اوتیسم که یکی از دغدغههای جدی خانوادهها بود و دوم، کلنگزنی پارک ویژه این عزیزان که با حمایت و همراهی شهردار مرکز استان صورت خواهد گرفت.
رزاقپور در پایان با قدردانی از همکاری مجموعههای مرتبط، بر تداوم حمایتها برای توانمندسازی هرچه بیشتر گروههای تحت پوشش تأکید کرد.
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