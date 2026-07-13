جباری:هفته اردبیل فرصتی برای بازیابی هویت فرهنگی اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه رونمایی از پوستر بزرگداشت هفته استان اردبیل، اظهار کرد: هفته اردبیل فرصتی برای بازیابی هویت فرهنگی و انسجام هرچهبیشتر نهادهای فرهنگی در استان است و اقدامات لازم برای برگزاری برنامههای این هفته انجام شده است.
وی افزود: استمرار فعالیت دبیرخانه بزرگداشت هفته استان اردبیل انتظاری است که از مجموعه مدیریت استان وجود دارد و این اتفاق میتواند موجب رونق فعالیتهای اردبیلپژوهی باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل به عنوان یکی از دستگاههای اصلی دخیل در برنامههای هفته استان اردبیل، آمادگی کامل دارد و مجموعه جهانی شیخ صفی نیز آماده میزبانی از برنامهها است.
جباری با اشاره به اجرای سه نشست اصلی این هفته با محوریت اداره کل میراثفرهنگی، ادامه داد: برگزاری تور رسانهای با حضور خبرگزاریهای مهم کشور با هدف معرفی جاذبهها و ظرفیتهای استان و پوشش برنامههای هفته اردبیل یکی دیگر از برنامههای پیشبینی شده اداره کل میراثفرهنگی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل همچنین با اشاره به لزوم تخصیص هرچه سریعتر اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری برنامههای هفته اردبیل، تصریح کرد: اداره کل میراثفرهنگی مسئولیت کمیته اجرایی و تشریفات ستاد را برعهده دارد و اقدامات لازم را در این راستا انجام میدهد.
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