به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود که در جوار حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، ضمن دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در این عصر تاریخی قرار داریم که نقش آفرین در دنیا هستیم و سرنوشت همه دنیا را تغییر دادیم و دو امام شبه معصوم تمام آرزوی انبیا و ائمه معصومین(ع) را با ملت مبعوث شده محقق کردند.

وی افزود: این دو امام بزرگوار، امت را با پاک زیستن، شجاعت و مدیریت و هدایت شبه معصوم همراه کردند که امیدواریم همه ما این اوصاف را دارا باشیم و عمل کنیم و مکتب شهید امام خامنه‌ای(ره) را زنده نگه داریم و به نسل ها انتقال دهیم و با انتقام گرفتن از ظالمان این روزگار زمینه ساز ظهور باشیم.

امام جمعه لاهرود گفت: مردم، جانفدایی امام شهید به همراه خانواده شهیدشان را با تشییع بی نظیری پاسخ دادند که دنیا متحیر مانده است و همه تشییع کنندگان با پرچم سرخ انتقام و شهادت طلبی فقط یک حرف را می زدند؛ انتقام، انتقام.

حجت‌الاسلام صفری ادامه داد: مردم شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، تشییع بی نظیری انجام دادند که از همه مخصوصا صدا و سیما بابت انعکاس خوب تشکر می کنیم و از سپاه معظم و ارتش مقتدر، مطالبه همه ما انتقام است و از دولت هم تشکر می کنیم که به فکر مردم هستند و با روش دیپلماسی و مذاکره خواستند جلوی جنگ را بگیرند و حقانیت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان دهند ولی باز مشاهده کردند مثل همیشه آنها پایبند به قرارداد، معاهده، اصول و قوانین مجامع بین‌المللی نیستند. دیگر بس است و از این بیشتر، حماقت و ذلیل شدن است که در شأن هیچکدام از این ملت نیست.

وی اضافه کرد: همه مردم می گویند باید انتقام خون پاک امام شهیدمان و همه شهدا باید گرفته شود. وقتی که آنها قرارداد را بی ارزش خوانده و به ملت و دولت، توهین مکرر می کنند و مکرر هم قرارداد را نقض کرده اند، دیگر ادامه دادن و پایبند بودن به قرارداد، حماقت محض و ذلیل کردن این ملت قهرمان است و به هیچ وجه مردم این اجازه را نمی دهد و البته خود دولت و مسئولین میدان دیپلماسی هم به این نتیجه رسیده اند و با عنایت پروردگار و امام زمان(عج) و با پشتوانه مردم قهرمان و درایت مقام عظمای ولایت و کمک دولت، نیروهای مسلح انتقام سختی خواهند گرفت.

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: قرار بود ما فدایی شویم اما رهبر شهید ما جلو افتاد و از همه چیز خود گذشت و ما هم باید برای بزرگداشت امام شهید از همه چیز خود بگذریم، مراسم باشکوه برگزار و پرشور شرکت کنیم و موکب پذیرایی و احسان برپا کنیم که اوج ناانصافی است که کسی کم بگذارد.

حجت الاسلام صفری بیان کرد: هیچ کار خوبی متصور نیست که برای سربلندی اسلام و مسلمین و ایران و ایرانی و بشریت باشد و رهبر شهید ما نکرده باشد بنابراین در همه شهرها و روستاها و ادارات و نهادها مخصوصا آموزش و پرورش مکتب امام خامنه‌ای شهید را ترویج دهید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان در سال ۱۳۱۴ و روز حجاب و عفاف گفت: در ایام امر به معروف و نهی از منکر، مسئله حجاب و عفاف را تذکر دهیم و دقت کنیم که دشمن از جهت کشف حجاب به ما ضربه نزند.