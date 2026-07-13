مصطفی محمودی عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوجوانی ۱۶ ساله به نام آیدین صادقی که برای شنا به رودخانه کشکان در محدوده روستای گلگل رفته بود، بر اثر بیاحتیاطی و نداشتن مهارت کافی در شنا، در آب گرفتار شد و غرق شد.
وی افزود: این حادثه در حالی رخ داد که شدت جریان آب و ناآشنایی این نوجوان با شرایط رودخانه، فرصت نجات را از وی سلب کرد.
تلاش نیروهای امدادی برای یافتن پیکر نوجوان
دهیار روستای گلگل با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، مأموران آتشنشانی شهرداری پلدختر به همراه نیروهای محلی در محل حاضر شدند و عملیات جستوجو و امدادرسانی را آغاز کردند.
محمودی تصریح کرد: با وجود تلاش گسترده نیروهای آتشنشانی و همکاری اهالی منطقه، عملیات نجات نتیجهای در پی نداشت و این نوجوان جان خود را از دست داد.
عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای آتشنشانی شهرداری پلدختر و تیمهای محلی همچنان در محل حادثه حضور دارند و عملیات جستوجو برای یافتن پیکر این نوجوان ادامه دارد.
هشدار نسبت به شنا در رودخانهها
دهیار روستای گلگل در پایان با تأکید بر خطرات شنا در رودخانهها، از خانوادهها خواست نسبت به حضور فرزندان خود در حاشیه رودخانهها و مناطق حادثهخیز نظارت بیشتری داشته باشند و از شنا در محلهای فاقد ایمنی و بدون آشنایی با شرایط جریان آب بهطور جدی خودداری کنند تا از وقوع حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.
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