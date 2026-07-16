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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

سقوط سه پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ؛ هزینه سنگین شکست مقابل اوکراین

سقوط سه پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ؛ هزینه سنگین شکست مقابل اوکراین

تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملت‌ها سه پله در رنکینگ جهانی سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود از هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نمایش دور از انتظاری برابر اوکراین داشت و با وجود اینکه در ست سوم تا حدودی به بازی برگشت، در مجموع با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا علاوه بر پیچیده‌تر شدن شرایطش در جدول مسابقات، در رنکینگ جهانی نیز متحمل ضرر شود.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه شروع خوبی نداشتند و با اشتباهات متعدد در دریافت، حمله، سرویس و استفاده نکردن از فرصت‌های حساس، دو ست ابتدایی را واگذار کردند. هرچند ایران در ست سوم عملکرد بهتری ارائه داد و یکی از ست‌ها را به سود خود پایان داد، اما اوکراین در ست چهارم دوباره جریان بازی را در اختیار گرفت و پیروزی را قطعی کرد.

این شکست برای تیم ملی تنها به از دست رفتن امتیاز در جدول لیگ ملت‌ها ختم نشد؛ چرا که ایران به دلیل باخت ۳ بر یک مقابل اوکراین، ۵.۶۷ امتیاز از رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از دست داد و مجموع امتیازاتش به ۲۰۶.۷۸ رسید.

در پی این کاهش امتیاز، تیم ملی ایران سه پله سقوط کرد و بار دیگر در جایگاه هجدهم رده‌بندی جهان قرار گرفت. این در حالی است که اگر ملی‌پوشان موفق به شکست اوکراین می‌شدند، این شانس را داشتند که تا رتبه پانزدهم رنکینگ جهانی صعود کنند، اما شکست در نخستین مسابقه هفته سوم، این فرصت را از آن‌ها گرفت و جایگاهشان را نیز تنزل داد.

سقوط سه پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ؛ هزینه سنگین شکست مقابل اوکراین

کد مطلب 6889566
سیده فرزانه شریفی

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