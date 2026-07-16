به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان گیلانغرب با اشاره به روند آمادهسازی مرز سومار برای اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی اقدامات برای آمادهسازی این مرز با جدیت در حال انجام است و با پیگیریهای صورت گرفته در سطح ملی و استانی و همچنین رایزنی با مسئولان کشور عراق، روند بازگشایی مرز سومار برای تردد زائران اربعین در مسیر مطلوبی قرار دارد و بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز نیز در حال تکمیل است.
وی با اشاره به پیشرفت پروژههای عمرانی در مرز سومار افزود: عملیات آسفالت جاده دسترسی، نصب گیتهای تردد، راهاندازی زیرساختهای ارتباطی، تجهیز بخش گذرنامه، نصب سایبان و سایر امکانات مورد نیاز با سرعت در حال اجرا است و بخش قابل توجهی از این اقدامات به مراحل پایانی رسیده است.
فرماندار گیلانغرب با قدردانی از همراهی اعضای شورای تأمین، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، موکبداران و مسئولان استانی، بر استفاده از ظرفیت موکبداران و مشارکت مردمی در خدماترسانی تأکید کرد و گفت: استقرار موکبهای مجهز در شهر گیلانغرب و مسیرهای منتهی به مرز سومار در دستور کار قرار دارد تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، موکبداران و ستاد مردمی، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود و مرز سومار به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران در سالهای آینده بیش از پیش مورد استقبال قرار گیرد.
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