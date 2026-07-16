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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۵

رضایی: همه ظرفیت‌های گیلانغرب پای کار اربعین است

رضایی: همه ظرفیت‌های گیلانغرب پای کار اربعین است

کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب گفت: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین و آماده‌سازی مرز سومار به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان گیلانغرب با اشاره به روند آماده‌سازی مرز سومار برای اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی اقدامات برای آماده‌سازی این مرز با جدیت در حال انجام است و با پیگیری‌های صورت گرفته در سطح ملی و استانی و همچنین رایزنی با مسئولان کشور عراق، روند بازگشایی مرز سومار برای تردد زائران اربعین در مسیر مطلوبی قرار دارد و بخش عمده زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در حال تکمیل است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی در مرز سومار افزود: عملیات آسفالت جاده دسترسی، نصب گیت‌های تردد، راه‌اندازی زیرساخت‌های ارتباطی، تجهیز بخش گذرنامه، نصب سایبان و سایر امکانات مورد نیاز با سرعت در حال اجرا است و بخش قابل توجهی از این اقدامات به مراحل پایانی رسیده است.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از همراهی اعضای شورای تأمین، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، موکب‌داران و مسئولان استانی، بر استفاده از ظرفیت موکب‌داران و مشارکت مردمی در خدمات‌رسانی تأکید کرد و گفت: استقرار موکب‌های مجهز در شهر گیلانغرب و مسیرهای منتهی به مرز سومار در دستور کار قرار دارد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، موکب‌داران و ستاد مردمی، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود و مرز سومار به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران در سال‌های آینده بیش از پیش مورد استقبال قرار گیرد.

کد مطلب 6889284

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