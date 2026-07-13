به گزارش خبرنگار مهر، رهیر درگاهپور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع شهرستان تاکستان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این برنامه، فراهم کردن دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات تخصصی درمان است تا هیچ فردی به دلیل مراجعه دیرهنگام یا نداشتن مسیر مناسب دریافت خدمات، از درمان محروم نشود.

وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، تأخیر در مراجعه به پزشک و نبود نظام ارجاع مناسب، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای بیماران به دنبال داشته است؛ از این رو برنامه پزشکی خانواده تلاش می‌کند مسیر دریافت خدمات درمانی را برای همه شهروندان ساماندهی کند.

رئیس مرکز بهداشت تاکستان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند مشارکت عمومی است، گفت: رسانه‌ها، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مسئولان محلی از ذی‌نفعان اصلی این برنامه هستند و باید با اطلاع‌رسانی صحیح، اهداف و مزایای آن را برای مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است که در کنار هر برنامه ملی، شایعات و اطلاعات نادرستی نیز منتشر شود؛ از جمله اینکه برخی تصور کنند این طرح، اختیار مردم را در انتخاب پزشک محدود می‌کند، در حالی که هدف اصلی آن ساماندهی ارائه خدمات و هدایت بیماران از طریق نظام ارجاع برای استفاده مؤثرتر از امکانات درمانی است.

رئیس مرکز بهداشت تاکستان با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، حتی مسئولان عالی‌رتبه نیز برای دریافت خدمات درمانی از مسیر تعیین‌شده در نظام سلامت عبور می‌کنند و رعایت این فرآیند، تضمین‌کننده عدالت در بهره‌مندی از خدمات پزشکی است.

وی با بیان اینکه تاکستان به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب درمانی، بیمارستان عمومی فعال و حضور پزشکان بخش خصوصی برای اجرای این طرح انتخاب شده است، افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان را به عنوان یکی از مناطق مناسب برای آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده برگزید.

رئیس مرکز بهداشت تاکستان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از اولویت‌های نظام سلامت و مورد تأکید دولت است و امید می‌رود با همراهی مردم، رسانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی، گام مؤثری در تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برداشته شود.

