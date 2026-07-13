به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد شجاعیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع شهرستان تاکستان اظهار کرد: شهروندان میتوانند بر اساس محل سکونت یا محل کار خود، پزشک خانواده را از میان پزشکان منتخب انتخاب کنند و در صورت نارضایتی از خدمات، امکان تغییر پزشک تا دو بار در سال برای آنان پیشبینی شده است.
وی افزود: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت از سالهای گذشته در مراکز جامع خدمات سلامت آغاز شده و این مراکز نخستین سطح ارائه خدمات در برنامه پزشکی خانواده به شمار میروند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان با اشاره به جایگاه رسانهها در اجرای این برنامه گفت: نخستین مأموریت رسانهها، آگاهیبخشی و ارتقای سواد سلامت جامعه از طریق تبیین ساده و قابل فهم مفاهیمی همچون پزشک خانواده، تیم سلامت، مراقب سلامت، پرونده الکترونیک، نظام ارجاع و مزایای ثبتنام در این برنامه است.
شجاعیان ادامه داد: فرهنگسازی و اصلاح الگوی مراجعه مردم به مراکز درمانی، دومین محور همکاری رسانههاست؛ چرا که مراجعه مستقیم به پزشک متخصص، همیشه به معنای دریافت خدمات بهتر نیست و باید اعتماد عمومی به پزشک خانواده به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات سلامت تقویت شود.
وی مدیریت انتظارات افکار عمومی را سومین مأموریت رسانهها دانست و تصریح کرد: اجرای کامل برنامه پزشکی خانواده زمانبر است و نباید انتظار داشت همه اهداف آن در مدت کوتاهی محقق شود؛ ارزیابی دقیق این طرح نیازمند گذشت چندین ماه از آغاز اجراست.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و انتشار اخبار مستند بر پایه منابع رسمی را چهارمین محور همکاری رسانهها عنوان کرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و شفاف میتواند از شکلگیری شایعات جلوگیری کرده و اعتماد مردم به برنامه را افزایش دهد.
وی در پایان پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور اصحاب رسانه را مطرح کرد و افزود: این کارگروه میتواند روند اجرای برنامه پزشکی خانواده را به صورت مستمر اطلاعرسانی کرده و با تولید محتوای تخصصی، به تبیین مراحل اجرای این طرح برای افکار عمومی کمک کند.
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