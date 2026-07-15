آیین بزرگداشت رهبر شهید از سوی مرجعیت عالی عراق در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت قائد عظیمالشأن امت اسلام شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای شامگاه چهارشنبه از سوی آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در شهر مقدس قم برگزار شد.
این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور پرشور علما، فضلا، اساتید و طلاب حوزههای علمیه قم و نجف، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر شخصیتهای برجسته حوزوی برگزار شد.
همچنین اقشار مختلف مردم قم با حضور در این آیین، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید قائد امت را گرامی داشتند و با حضور خود بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
برگزاری این مراسم در دفتر مرجعیت عالی عراق، جلوهای از اهتمام مراجع و حوزههای علمیه به پاسداشت شخصیت و جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی بود و شرکتکنندگان با حضور در این آیین، یاد و نام این شخصیت برجسته دنیای اسلام را گرامی داشتند.
رهبر شهید در عرصههای مختلف صاحبنظر بود
حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در این مراسم با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این شخصیت بزرگ در عرصههای مختلف حوزوی، سیاسی، نظامی و ادبی صاحبنظر بود و با سخنان و رهنمودهای خود نقش مهمی در فرهنگسازی و هدایت جامعه ایفا میکرد.
وی افزود: رهبر شهید همواره همه توان خود را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار نظام اسلامی به کار گرفت و تلاشهای او در عرصههای مختلف، آثار ماندگاری برای کشور و جهان اسلام بر جای گذاشت.
این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: معرفی دقیق ابعاد شخصیتی، علمی و مدیریتی رهبر شهید برای جامعه به ویژه نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است و باید این ویژگیها بهدرستی تبیین و منتقل شود.
وی ادامه داد: شناخت صحیح از سیره، اندیشه و منش این شخصیت بزرگ میتواند چراغ راه نسلهای آینده باشد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنان با ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید را فراهم کند.
رهبر شهید همواره آرزوی شهادت داشت
رفیعی با اشاره به روحیه معنوی و نگاه رهبر شهید به مقوله شهادت گفت: ایشان همواره آرزوی شهادت داشت و این خواسته را در مناسبتهای مختلف بیان میکرد.
وی افزود: یکی از دغدغههایی که رهبر شهید از آن سخن میگفت، مرگ طبیعی بود و بارها تأکید میکرد که شهادت، مرگی تاجرانه و سعادتمندانه است.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نگاه رهبر شهید به شهادت، برخاسته از ایمان عمیق، اخلاص و باور راسخ به آرمانهای الهی بود و همین روحیه در تمام سالهای مسئولیت و مجاهدت ایشان نمود آشکاری داشت.
قم- آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده علما، اساتید، طلاب و اقشار مختلف مردم از سوی آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت قائد عظیمالشأن امت اسلام شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای شامگاه چهارشنبه از سوی آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در شهر مقدس قم برگزار شد.
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