به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در گفتگو با رادیو البرز، ضمن بررسی وضعیت تامین آب در موج گرمایی اخیر، از عدم وجود برنامه‌ریزی برای قطع آب در استان خبر داد و بر لزوم «بهینه مصرف» توسط شهروندان تاکید کرد.

نامداری اظهار داشت: موج گرمایی دو سه هفته گذشته، به‌ویژه در هفته جاری، منجر به افزایش شدید مصرف آب در استان شده است. با توجه به بارگذاری جمعیتی در استان البرز، در برخی ساعات پیک مصرف با چالش‌هایی مواجه می‌شویم؛ اما این موضوع به‌دلیل عدم تامین آب نیست، بلکه به سبب مصرف فوق‌العاده بالا و مشکلاتی است که در شبکه توزیع در ساعات اوج مصرف پیش می‌آید.



وی در درخواستی از شهروندان استان، بر ضرورت «بهینه مصرف» تأکید کرد و گفت: اگر همدلی و هم‌افزایی مردم در حوزه آب و انرژی را ببینیم، می‌توانیم با سربلندی از این شرایط عبور کنیم.



پایان دوران قطعی‌های برنامه‌ریزی شده و مدیریت هوشمند

مدیرعامل آبفا البرز در پاسخ به احتمال قطع برنامه‌ریزی شده آب، با قاطعیت اعلام کرد: ما هیچ برنامه‌ای برای قطع آب نداریم. طی سه چهار سال گذشته با ساخت تصفیه‌خانه‌ها، حفر و تجهیز چاه‌های جدید و اصلاحات گسترده در شبکه تامین و توزیع، پایداری در حوزه آب ایجاد کرده‌ایم.



وی در مورد چالش‌های اخیر در مناطقی نظیر مهرشهر، ماهدشت و کیانمهر اشاره کرد و افزود: آنچه در هفته گذشته در جنوب شهر کرج و مهرشهر رخ داد، ناشی از حوادثی در حوزه تامین برق بود که منجر به قطع برق به مدت ۵ تا ۶ ساعت شد. این موضوع بر تامین آب اثر گذاشت، اما با هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت توزیع برق، در حال بازگشت کامل وضعیت به حالت عادی هستیم.



نامداری همچنین تصریح کرد: با اجرای سیستم‌های هوشمندسازی و مدیریت فشار، امسال وضعیت بسیار متفاوتی داریم. حتی در سال گذشته که شدت قطع برق زیاد بود، ما کمترین چالش را در سطح استان داشتیم. تمهیداتی اندیشیده شده تا در ساعات پیک مصرف (بین ۱۱ صبح تا عصر)، حتی در صورت قطع برق، تامین آب با کمترین مشکل ممکن ادامه یابد. وی همچنین اعلام کرد مشکل تامین آب در نقاط مرتفع شهرک یاس نیز با افزایش فشار شبکه و هماهنگی‌های لازم برطرف شده است.



پاسخ به مطالبات مردمی و معضل انشعابات غیرمجاز

در بخش دیگری از این گفتگو، مدیرعامل آبفا به مطالبات شهروندان در مناطق باغستان و روستاهای استان پرداخت و در خصوص افت فشار در کوچ شبنم (باغستان)، آن را ناشی از مصرف فوق‌العاده بالا در ساعات پیک دانست و وعده پیگیری شخصی برای رفع کامل این مشکل را داد.

وی در خصوص مشکلات روستاهای «فرخ‌آباد» تصریح کرد: ما به هیچ عنوان آب روستاها را قطع نمی‌کنیم، اما متاسفانه وجود انشعابات غیرمجاز و مصرف‌های غیرقانونی باعث می‌شود شبکه دچار چالش شود و در برخی ایام با کاهش سطح مخازن مواجه شویم.



مدیرعامل آبفا البرز در پایان از شهروندان خواست تا برای مقابله با این معضل، انشعابات غیرمجاز را به شماره تلفن ۱۲۲ گزارش دهند تا با کمک مردم، این تخلفات شناسایی و برخورد شود.