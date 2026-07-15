به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود خواجهوند در نشست با اعضای اتاق اصناف استان البرز ضمن قدردانی از خدمات این مجموعه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشترکین شرکت توزیع برق البرز را مشترکین تجاری تشکیل میدهند و از مجموع یک میلیون و ۵۴۶ هزار مشترک استان، حدود ۱۸۰ هزار مشترک در این بخش قرار دارند که همکاری آنان در مدیریت مصرف برق بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به جایگاه البرز در صنعت برق کشور افزود: استان البرز با وسعت حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع، بیش از یک میلیون و ۵۴۶ هزار مشترک، ۲۱ هزار دستگاه ترانسفورماتور، ۱۲ هزار کیلومتر شبکه توزیع، پنج هزار و ۴۰۰ مگاولتآمپر ظرفیت منصوبه و ۴۳ پست فوق توزیع، یکی از استانهای بزرگ و اثرگذار کشور در حوزه توزیع برق به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با تشریح وضعیت تولید برق کشور گفت: ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است که بخش عمده آن را نیروگاههای حرارتی تشکیل میدهند. همچنین نیروگاههای برقآبی، اتمی، بادی و خورشیدی نیز در تأمین برق نقش دارند و ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور با اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته به حدود ۶ هزار مگاوات رسیده است.
خواجهوند با بیان اینکه مصرف برق کشور طی سالهای گذشته به طور متوسط سالانه حدود پنج درصد رشد داشته و در برخی سالها این رقم به هفت درصد نیز رسیده است، تصریح کرد: امسال برای نخستین بار در هفت سال گذشته، با همراهی مردم و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، نه تنها رشد مصرف در بخش خانگی و تجاری نداشتیم بلکه حدود سه درصد کاهش مصرف نیز ثبت شد.
وی ادامه داد: پیش از آغاز فصل گرما، اوج مصرف کشور حدود ۵۳ هزار مگاوات بود اما با افزایش دما این میزان به بیش از ۷۲ هزار مگاوات رسید که نشان میدهد حدود ۲۳ هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به بار سرمایشی است. رعایت دمای ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرها و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در جمع رؤسای اتحادیهها و اصناف با اشاره به موفقیت استان در اجرای برنامههای مدیریت مصرف گفت: سال گذشته البرز به واسطه اجرای طرحهای مدیریت مصرف و همکاری مطلوب مشترکین، به ویژه اصناف، مراکز تجاری و مجتمعهای بزرگ، جزو شرکتهای برتر کشور قرار گرفت و اجرای طرح ۱۰۰ شب، شب ۱۰۰ بازدید نیز نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشت.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی را از مهمترین برنامههای استان عنوان کرد و افزود: با حمایت استاندار محترم البرز و همکاری دستگاههای اجرایی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان از حدود سه مگاوات در سال گذشته به نزدیک ۲۰۰ مگاوات رسیده و سرمایهگذاری گستردهای در سهرستان اشتهارد و سایر مناطق استان در حال انجام است.
خواجهوند با دعوت از صنایع، اصناف و سرمایهگذاران برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: متقاضیان میتوانند با احداث نیروگاه خورشیدی علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، برق تولیدی را از طریق بورس برق سبز به فروش برسانند که با قیمتهای فعلی، بازگشت سرمایه در مدت حدود سه سال امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به برنامههای مدیریت بار در فصل تابستان گفت: در صورت نیاز، مدیریت بار به صورت برنامهریزی شده و یک روز در میان با خاموشیهای دو ساعته انجام میشود تا پایداری شبکه حفظ شود. همچنین زمان خاموشیها با توجه به شرایط شبکه و تصمیمات دیسپاچینگ ملی ممکن است تغییر کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در پایان از اصناف خواست همچنان با صنعت برق همکاری کنند و افزود: تمام تلاش مجموعه صنعت برق بر این است که خاموشیها به حداقل برسد و با همراهی مردم، اصناف و توسعه نیروگاههای خورشیدی، تابستان امسال با کمترین مشکل سپری شود.
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