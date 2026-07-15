به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مظاهر حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید که در مصلای بابل و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید همواره وحدت را رمز اقتدار کشور می‌دانستند و معتقد بودند دشمنان بیش از هر چیز به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: دشمن با رصد مستمر شرایط کشور، در پی یافتن فرصت‌هایی برای اختلاف‌افکنی است، از این رو حفظ همدلی و پرهیز از هرگونه تفرقه، ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت و اقتدار ملی به شمار می‌رود.

مسئول تشریفات بیت رهبری با اشاره به استقبال گسترده مردم از آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید در شهرهای مختلف، این حضور را نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور توصیف کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه منش فردی و اجتماعی رهبر شهید بر ساده‌زیستی، مردم‌داری و اخلاق‌مداری استوار بود، گفت: ایشان در رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود همواره بر ایجاد همدلی میان اقشار مختلف جامعه تأکید داشتند و تلاش می‌کردند زمینه نزدیکی دیدگاه‌ها و تقویت برادری را فراهم کنند.

وی رعایت بیت‌المال را از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید دانست و افزود: حساسیت ایشان نسبت به حقوق عمومی به اندازه‌ای بود که حتی در مسائل جزئی نیز اجازه نمی‌داد حقی از مردم تضییع شود و همواره میان اموال شخصی و بیت‌المال مرزبندی روشنی قائل بودند.

حجت‌الاسلام حسینی اخلاص، توکل و توجه مستمر به آموزه‌های دینی را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید برشمرد و اظهار کرد: انس با قرآن، دعا و تهذیب نفس، روحیه خدمت صادقانه را در وجود ایشان تقویت کرده بود و همین ویژگی‌ها، سیره ایشان را به الگویی برای مدیران، نخبگان و نسل جوان تبدیل کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: پایبندی مسئولان به ارزش‌هایی همچون تقوا، امانت‌داری، حفظ وحدت و صیانت از حقوق مردم، زمینه افزایش اعتماد عمومی و استحکام نظام را در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان فراهم خواهد کرد.