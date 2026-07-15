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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

تقویت وحدت ملی مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

تقویت وحدت ملی مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

بابل- مسئول تشریفات بیت رهبری با تأکید بر اینکه سیره رهبر شهید بر پایه اخلاص، وحدت و رعایت دقیق حقوق مردم شکل گرفته بود، گفت: تقویت وحدت ملی مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مظاهر حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید که در مصلای بابل و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید همواره وحدت را رمز اقتدار کشور می‌دانستند و معتقد بودند دشمنان بیش از هر چیز به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند.

وی افزود: دشمن با رصد مستمر شرایط کشور، در پی یافتن فرصت‌هایی برای اختلاف‌افکنی است، از این رو حفظ همدلی و پرهیز از هرگونه تفرقه، ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت و اقتدار ملی به شمار می‌رود.

مسئول تشریفات بیت رهبری با اشاره به استقبال گسترده مردم از آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید در شهرهای مختلف، این حضور را نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور توصیف کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه منش فردی و اجتماعی رهبر شهید بر ساده‌زیستی، مردم‌داری و اخلاق‌مداری استوار بود، گفت: ایشان در رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود همواره بر ایجاد همدلی میان اقشار مختلف جامعه تأکید داشتند و تلاش می‌کردند زمینه نزدیکی دیدگاه‌ها و تقویت برادری را فراهم کنند.

وی رعایت بیت‌المال را از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید دانست و افزود: حساسیت ایشان نسبت به حقوق عمومی به اندازه‌ای بود که حتی در مسائل جزئی نیز اجازه نمی‌داد حقی از مردم تضییع شود و همواره میان اموال شخصی و بیت‌المال مرزبندی روشنی قائل بودند.

حجت‌الاسلام حسینی اخلاص، توکل و توجه مستمر به آموزه‌های دینی را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید برشمرد و اظهار کرد: انس با قرآن، دعا و تهذیب نفس، روحیه خدمت صادقانه را در وجود ایشان تقویت کرده بود و همین ویژگی‌ها، سیره ایشان را به الگویی برای مدیران، نخبگان و نسل جوان تبدیل کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: پایبندی مسئولان به ارزش‌هایی همچون تقوا، امانت‌داری، حفظ وحدت و صیانت از حقوق مردم، زمینه افزایش اعتماد عمومی و استحکام نظام را در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6889424

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