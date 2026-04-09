امام جمعه گناوه: رمز پیروزی ملت ایران وحدت و تبعیت از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم معنوی اربعین شهادت رهبر شهید امت در محل هیئت انصارالمهدی(عج) در مسجد الغدیر گناوه ، با تسلیت اربعین شهادت رهبر انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به تبیین جایگاه رفیع شهدا پرداخت و با استناد به آیات قرآن کریم، «معامله با خدا» را مهم‌ترین ویژگی حیات شهیدان دانست.

وی با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه اظهار کرد: شهدا در معامله‌ای الهی، جان و مال خود را در راه خداوند متعال تقدیم کردند و در مقابل، بالاترین پاداش یعنی بهشت را دریافت نمودند؛ معامله‌ای که کامل‌ترین و سودمندترین دادوستد است.



امام جمعه گناوه با تشریح ارکان این معامله افزود: در این پیمان الهی، خداوند خریدار، شهدا فروشنده، جان و مال به‌عنوان کالای معامله، بهشت به‌عنوان ثمن و کتب آسمانی به‌عنوان سند این معامله معرفی شده‌اند و این نشان‌دهنده عظمت و قطعیت این مسیر نورانی است.



وی با تجلیل از مقام شهدای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: شهدا با شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زدند و هرچه برای زنده نگه داشتن یاد آنان انجام شود، تنها بخشی از دین سنگین ملت به این عزیزان است.

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به پیامدهای شهادت رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: اگرچه این ضایعه، اندوهی عمیق برای ملت ایران به همراه داشت، اما موجب افزایش بصیرت عمومی و روشن شدن حقایق برای بسیاری از مردم شد و نشان داد که خون شهدا همواره عامل بیداری و آگاهی جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه رمز پیروزی ملت ایران، وحدت و تبعیت از ولایت است، بیان کرد: مردم ایران در شرایط حساس، با حضور در صحنه و ایستادگی در برابر دشمنان، بار دیگر اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند و نقشه‌های بدخواهان را ناکام گذاشتند.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهداف دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی افزود: تلاش برای تسلیم ملت ایران، دخالت در تعیین رهبری، تجزیه کشور و ایجاد ناامنی از جمله اهداف دشمنان بود که با هوشیاری ملت و هدایت‌های رهبری، همگی با شکست مواجه شد.



وی تصریح کرد: امروز دشمنان به ناکامی خود اذعان دارند و این پیروزی بزرگ، نتیجه مجاهدت شهدا، ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم است.



امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: ایجاد دوقطبی در جامعه به ضرر کشور است و همه باید با پرهیز از اختلاف‌افکنی، در مسیر تقویت وحدت و همدلی حرکت کنند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در هیئت انصارالمهدی(عج) شهرستان گناوه با مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی مداحان اهل‌بیت(ع) ادامه یافت و حاضران در رثای امام شهید امت به عزاداری پرداختند و بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.