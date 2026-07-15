فرمانداری راسک: مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان راسک در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی حمله تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا به شهرستان راسک، ضمن محکومیت شدید این اقدام خصمانه و نقض آشکار امنیت، تأکید میکنیم که اینگونه اقدامات مذبوحانه هیچ خللی در اراده، انسجام و آرامش مردم شریف شهرستان ایجاد نخواهد کرد.
مجموعه دستگاههای مسئول با هوشیاری، اقتدار و آمادگی کامل، مأموریت خود را در صیانت از امنیت و آرامش عمومی با جدیت دنبال خواهند کرد، و تمامی دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی و خدماترسان در آمادهباش کامل قرار داشته و اقدامات لازم برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت و تداوم خدمترسانی به شهروندان در حال انجام است.
از مردم شریف و فهیم شهرستان راسک تقاضا میشود ضمت حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، از هرگونه حضور و تجمع در محل حادثه و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و ضمن توجه به اطلاعرسانیهای رسمی، از انتشار اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند.
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