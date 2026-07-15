https://mehrnews.com/x3czrt ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6889471 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ ۱۳۶ شب ایستادگی در زابل زابل- مردم شهر زابل در صد و سی و ششمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 38 MB کد مطلب 6889471 کپی شد مطالب مرتبط آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان فرمانداری راسک: مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند مقاومت جنوب ایران در برابر ارتش تروریست آمریکا/ سنتکامِ ناکام برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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