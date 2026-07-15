https://mehrnews.com/x3czqH ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6889433 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان رودسر- در این فیلم، اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی مردم رودسری در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6889433 کپی شد مطالب مرتبط موج یکصد و سی و هفتم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب مشهدی ها در تجمعات شبانه از آخرین وداع با رهبر شهید روایت می کنند تجمع مردم یاسوج در صد و سی و هفتمین شب حماسهساز رونمایی از اثر «وطن، فروشی نیست» در اجتماع شبانه رشت برچسبها رودسر تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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