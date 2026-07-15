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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۷

اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان

اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان

رودسر- در این فیلم، اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی مردم رودسری در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6889433

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