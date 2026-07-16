به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیهالسلام استان تهران، دقایقی پیش صدای انفجاری در محدوده شهرستان پاکدشت شنیده شد که بررسیهای میدانی و نظامی نشان میدهد این صدا ناشی از عملکرد سامانههای پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده است.
در این اطلاعیه ضمن تکذیب قاطع ادعاهای برخی رسانههای معاند و جریانهای سلطنتطلب در خصوص وقوع هرگونه اصابت، تأکید شده است: هیچگونه حادثه یا اصابتی در منطقه صورت نپذیرفته و فعالیتهای مذکور در راستای آمادگی و عملکرد پدافند هوایی بوده است.
روابط عمومی سپاه استان تهران از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از طریق رسانههای رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات هدفمندِ رسانههای بیگانه که با هدف ایجاد التهاب و ناامنی روانی منتشر میشوند، خودداری کنند.
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