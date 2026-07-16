به گزارش خبرنگار مهر،محمد صادق رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی روند آماده‌سازی و افتتاح بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این پروژه درمانی اظهار کرد: بهره‌برداری از یک بیمارستان زمانی اثربخش خواهد بود که تمامی الزامات فنی، تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی، فرآیندهای درمانی و استانداردهای ایمنی به طور کامل فراهم شده باشد.

وی با بیان اینکه مراحل پایانی آماده‌سازی این مرکز نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی مستمر است، افزود: تمامی بخش‌های دانشگاه باید با رویکردی عملیاتی، مسئولیت‌های محوله را در زمان مقرر به انجام برسانند تا روند افتتاح بیمارستان بدون وقفه دنبال شود.

رضایی همچنین بر هم‌افزایی واحدهای مختلف دانشگاه در مسیر بهره‌برداری از این پروژه تأکید کرد و گفت: هدف این است که بیمارستان از نخستین روز فعالیت، با آمادگی کامل و کیفیت مطلوب، خدمات درمانی مورد نیاز مردم غرب مازندران را ارائه کند.

در ادامه نشست، محمد پنبه‌چی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه، گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی پروژه، روند تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات، نیروی انسانی، اعتبارات و برنامه زمان‌بندی اقدامات باقی‌مانده ارائه و مهم‌ترین چالش‌های اجرایی و راهکارهای رفع آنها را تشریح کرد.

همچنین آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه، با تشریح روند تجهیز بخش‌های درمانی، استقرار تجهیزات پزشکی، اخذ مجوزهای تخصصی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش‌های مختلف، آخرین وضعیت آمادگی بیمارستان را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه نیز گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مسئولیتی خود را ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع در تکمیل فرآیندهای باقی‌مانده، رفع موانع اجرایی و هماهنگی‌های لازم برای افتتاح بیمارستان تبادل نظر شد.

در پایان این نشست، بر اجرای دقیق برنامه زمان‌بندی، پیگیری مستمر مصوبات و تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف برای بهره‌برداری از بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن تأکید شد..