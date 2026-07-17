«خاک وطن که رفت...» فریاد خشم و حسرت میرزاده عشقی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: شعر «خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم» از شناخته‌شده‌ترین سروده‌های میرزاده عشقی است؛ شعری که در آن سوگ، خشم سیاسی و عاطفه میهنی درهم می‌آمیزند. این اثر، هم بازتاب بحران‌های ایران در سال‌های پس از مشروطه است و هم نمونه‌ای برجسته از زبان مستقیم، کوبنده و خطابی شعر سیاسی آن دوره.

میرزاده عشقی از چهره‌های صریح، معترض و تاثیرگذار عصر مشروطه بود؛ شاعری که شعر را نه صرفا وسیله‌ای برای بیان احساسات فردی، بلکه ابزاری برای اعتراض سیاسی و بیدارسازی اجتماعی می‌دانست. در میان آثار او، شعر «خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم / خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟» جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا در آن، مفهوم وطن از یک مضمون انتزاعی فراتر می‌رود و به موجودی زنده، عزیز و ازدست‌رفتنی بدل می‌شود. همین ویژگی، شعر را به یکی از ماندگارترین نمونه‌های شعر سیاسی-میهنی معاصر تبدیل کرده است.

وطن، سوگ و فاجعه، زمینه تاریخی شعر در فضای پس از مشروطه

در این شعر، وطن برای عشقی صرفا یک مرز جغرافیایی یا یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه همچون معشوقی عزیز و بخشی از هویت شاعر تصویر می‌شود. از همین رو، از دست رفتن وطن نه یک حادثه بیرونی، بلکه فاجعه‌ای عمیقا شخصی و وجودی جلوه می‌کند. تعبیر آغازین شعر، یعنی «خاکم به سر»، با بهره‌گیری از زبانی آشنا و ضرب‌المثلی، بلافاصله مخاطب را وارد فضای ماتم و اندوه می‌کند؛ اما در ادامه، همین اندوه به سطحی فراتر از سوگ فردی می‌رسد و به مرثیه‌ای برای ایران بدل می‌شود.

اهمیت این شعر را نمی‌توان جدا از بستر تاریخی آن فهمید. این سروده در فضایی معنا می‌یابد که آرمان‌های مشروطه تا حد زیادی تضعیف شده بودند و بسیاری از روشنفکران و آزادی‌خواهان، ایران را در معرض استبداد داخلی و نفوذ خارجی می‌دیدند. در چنین شرایطی، اعتراض به قرارداد ۱۹۱۹، انتقاد از سیاستمداران وابسته، و حساسیت نسبت به روندهای اقتدارگرایانه، بخشی از فضای فکری و سیاسی زمانه عشقی را شکل می‌داد. بنابراین، شعر «خاک وطن که رفت...» را باید پژواک همین اضطراب تاریخی دانست؛ اضطرابی که در آن، شاعر از زوال استقلال و سستی تدبیر سیاسی به خشم می‌آید و آن را با لحنی سوگوارانه و هشداردهنده بیان می‌کند:

خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟

آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم

برداشتند، فکر کلاهی دگر کنم

مرد آن بود که این کُلَهش بر سر است و، من

نامردم ار که بی کله، آنی بسر کنم

من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت،

تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم

زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما

ای چرخ! زیر و روی تو، زیر و زبر کنم

جاییست آرزوی من، ار من به آن رسم

از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم

هر آنچه می کنی؟ بکن ای دشمن قوی!

من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم!

من آن نیَم به مرگ طبیعی شوم هلاک

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

معشوق «عشقی» ای وطن، ای مهد عشق پاک!

ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم:

«عشقت نه سرسری است که از سر به در شود»

«مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم»

«عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم»

«با شیر اندرون شد و با جان به در کنم»

شعر به مثابه فریاد سیاسی

یکی از ویژگی‌های مهم این سروده آن است که عاطفه در آن از سیاست جدا نیست. عشقی در این شعر، تنها برای وطن نمی‌گرید، بلکه از وضعی سیاسی سخن می‌گوید که به گمان او ایران را به مرز فروپاشی و تحقیر رسانده است. از این منظر، شعر او صرفا یک مرثیه نیست؛ بلکه فریادی اعتراضی است علیه بی‌عملی، وابستگی، ضعف حاکمان و سرنوشت تلخی که بر کشور سایه انداخته است. همین پیوند میان حس شخصی و اعتراض اجتماعی، به شعر نیرویی فراتر از یک بیان احساسی ساده می‌دهد.

ساختار شعر بر پایه تشدید تدریجی حس فقدان شکل می‌گیرد. شاعر با یک پرسش تکان‌دهنده آغاز می‌کند:

اگر خاک وطن از دست برود، دیگر چه خاکی باید بر سر ریخت؟

این پرسش، در ظاهر زبانی ساده دارد، اما در عمق خود بر یک منطق تراژیک استوار است: وقتی بزرگ‌ترین مایه هویت و تعلق نابود شود، دیگر هیچ نماد سوگواری کفایت نمی‌کند. در بخش‌های دیگر نیز وطن به شکلی تصویر می‌شود که گویی از سر شاعر برداشته شده و خلائی غیرقابل جبران پدید آورده است. بدین ترتیب، شعر از یک اندوه فردی آغاز می‌شود، اما به بیانی از بی‌پناهی تاریخی و ملی می‌رسد.

مزار میرزاده عشقی در گورستان ابن بابویه شهر ری

قدرت تاثیرگذاری شعر تا حد زیادی از بلاغت ساده اما نافذ آن ناشی می‌شود. مهم‌ترین عنصر در این میان، تکرار واژه «خاک» است؛ واژه‌ای که همزمان هم به معنای سرزمین است و هم نشانه‌ای از سوگواری و ماتم. این هم‌نشینی معنایی، به بیت آغازین عمق و ایهامی تاثیرگذار می‌بخشد. افزون بر آن، شعر از استعاره‌ها و تشبیه‌هایی بهره می‌گیرد که وطن را به امری زنده، ملموس و غیرقابل جایگزین تبدیل می‌کنند. همچنین خطاب مستقیم به عناصری چون «وطن»، «چرخ» یا «دشمن»، لحن شعر را از حالت صرفا درونی خارج کرده و به آن حالت نمایشی، خطابی و پرخاشگرانه می‌دهد.

زبان این شعر از پیچیدگی‌های متعارف شعر کلاسیک فاصله دارد و به همین دلیل، تاثیر عاطفی و سیاسی آن دوچندان می‌شود. عشقی از زبانی روشن، بی‌پیرایه و کوبنده استفاده می‌کند؛ زبانی که بیش از آن‌که در پی ظرافت‌های تغزلی باشد، به دنبال برانگیختن احساس، خشم و همدلی است. در عین حال، قالب و موسیقی شعر هنوز به سنت کلاسیک نزدیک است و همین تلفیق فرم نسبتا سنتی با محتوای آشکارا سیاسی، یکی از ویژگی‌های مهم شعر مشروطه را نشان می‌دهد. تکرارهای تاکیدی و جمله‌های خطابی نیز حس اصرار، تعهد و مبارزه‌جویی شاعر را برجسته می‌کنند.

جایگاه ادبی در شعر مشروطه

این شعر را می‌توان از نمونه‌های روشن شعر سیاسی-میهنی در ادبیات مشروطه دانست؛ شعری که در آن وطن‌دوستی از سطح شعار فراتر می‌رود و به تجربه‌ای عاطفی، تاریخی و مبارزاتی تبدیل می‌شود. میرزاده عشقی در این سروده، مانند بسیاری از آثار دیگرش، نشان می‌دهد که شعر در روزگار بحران می‌تواند نقش بیانیه، هشدار و حتی سلاح را ایفا کند. از همین رو، «خاک وطن که رفت...» تنها یک قطعه مشهور ادبی نیست، بلکه سندی از عاطفه سیاسی یک نسل نیز به شمار می‌آید.

شهرت این شعر تنها به دلیل زیبایی زبانی آن نیست، بلکه به خاطر فشردگی و صراحتی است که سوگ ملی را در قالبی کوتاه و ماندگار بیان می‌کند. این سروده در منابع مختلف با عنوان «عشق وطن» نیز آمده و بارها به عنوان یکی از نمادین‌ترین اشعار میهنی عشقی نقل شده است. پیوند آن با نام و سرنوشت خود شاعر، که از چهره‌های تند و بی‌پروا در نقد استبداد بود، بر ماندگاری تاریخی و عاطفی شعر افزوده است.

شعر «خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم» را باید فریاد شاعری دانست که وطن را نه مفهومی انتزاعی، بلکه حقیقتی زنده، عزیز و در معرض نابودی می‌بیند. قوت اصلی این سروده در آن است که سوگ، اعتراض و عشق به ایران را در زبانی کوتاه، مستقیم و کوبنده به هم پیوند می‌زند. به همین دلیل، این شعر هنوز هم یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های شعر سیاسی-میهنی عصر مشروطه به شمار می‌آید؛ شعری که هم ارزش ادبی دارد و هم همچنان به عنوان سندی از اضطراب و خشم تاریخی یک دوره قابل خواندن است.