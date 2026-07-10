خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: قصیده «پیام ایران» از شاخصترین سرودههای ملی و اجتماعی ملکالشعرای بهار است؛ شعری که در آن شاعر، در قالبی استوار و کلاسیک، سخنی تازه و بیدارگر درباره هویت ایرانی، مسئولیت نسل جوان، نسبت سنت و تجدد، و ضرورت اصلاح اجتماعی بیان میکند. بهار در این قصیده، از ظرفیتهای بیانی قصیده سنتی بهره میگیرد، اما آن را از محدوده مدیحهسرایی مرسوم بیرون میبرد و به رسانهای برای انتقال آگاهی تاریخی و فرهنگی بدل میسازد. از همین منظر، «پیام ایران» را میتوان هم متنی ادبی و هم سندی فکری در تاریخ ادبیات معاصر فارسی دانست.
پوستاندازی قصیده سنتی؛ وقتی حافظه تاریخی چراغ راه آینده میشود
در این اثر، ایران نه صرفاً یک سرزمین جغرافیایی، بلکه موجودی زنده، آگاه و رنجدیده تصویر میشود که با فرزندان خویش سخن میگوید. شاعر با بهرهگیری از لحن خطابی، مخاطب را به هوشیاری، مطالعه گذشته، حفظ شعائر فرهنگی، فراگیری علم، و مقابله با بیعدالتی فرا میخواند. در نتیجه، قصیده از سطح توصیف و احساسبرانگیزی فراتر میرود و به متنی تعلیمی و مسئولیتساز تبدیل میشود.
بهار در این شعر، نه در دام ستایش یکسره گذشته میافتد و نه مجذوب تجدد تقلیدی میشود. او میکوشد راهی متعادل پیش نهد: بهرهگیری از علم و تجربه جهان جدید، همراه با پاسداشت بنیانهای هویتی و فرهنگی ایران. این نگاه، از مهمترین وجوه فکری قصیده است و آن را به اثری ماندگار در حوزه ادبیات ملیگرایانه و اصلاحطلبانه بدل میکند.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد
ترا پیام به صد عز و احترام دهد
ترا چه گوید: گوید که خیر بینی اگر
به کار بندی پندی که باب و مام دهد
نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد
ز خاک پاک نیاکان، ترا سلام دهد
وز استخوان نیاکانت برگذشته بود
دم بهار که از گل به گل پیام دهد
به یاد عشرت اجداد تست هر نوروز
که گل به طرف گلستان صلای عام دهد
تو پایبند زمینی و رشتهایست نهان
که با گذشته تو را ارتباط تام دهد
گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است
سوابق است که هر شغل را نظام دهد
به کارنامهٔ پیشینیان نگر، بد و خوب
که تلخ کامیت آرد پدید وکام دهد
ز درس حکمت و آداب رفتگان مگسل
که این گسستگیت خواری مدام دهد
کسی که از پدران ننگ داشت ناخلف است
که مرد را شرف باب و مام، نام دهد
نگویمت که به استخوان خاکخورده بناز
عظام بالیه کی رتبت عصام دهد؟
بهعلم خویش بکن تکیه و به عزم درست
که علم و عزم، ترا عزت و مقام دهد
ولی ز سنت دیرین متاب رخ زیراک
به ملک، سنت دیرینه احتشام دهد
ز درس پارسی و تازی احتراز مکن
که این دو قوت ملی علیالدوام دهد
شعائر پدران و معارف اجداد
حیات و قدرت اقوام را قوام دهد
مباش غره به تقلید غربیان، که به شرق
اگر دهد، هنر شرقی احترام دهد
تو شرقی ای و به شرق اندرون کمالاتی است
ولی چه سودکه غربت فریب تام دهد
بههر صفت که برآیی برآی و شرقی باش
وگرنه دیو به صد قسمت انقسام دهد
ز غرب علم فراگیر و ده به معدهٔ شرق
که فعل هاضمهاش با تن انضمام دهد
به راه تست بسی دامهای دانهنمای
کجاست مرد که از دانه فرق دام دهد
ز دام و دانه اگر نگذری محالست این
که روزگار ترا فرصت قیام دهد
پیام مام جگرخسته را ز جان بشنو
که پند و موعظهات با صد اهتمام دهد
دو چشم مام وطن ز آفتاب و مه سوی ماست
وزین دو دیده به ما کسوت و طعام دهد
ز چشم مام وطن خون چکد بر این آفاق
که سرخی شفقش جلوه صبح و شام دهد
به ما خطاب کند با دو دیدهٔ خونبار
که کیست آنکه به من خون خویش وام دهد
به روی سینه بپروردهام جوانان را
که داد من ز شما نوخطان، کدام دهد؟
پس از زمانهٔ خسرو شد چو بیوهزنی
که هر کسیش نویدی گزاف و خام دهد
چه کودکان که بزادم دلیر و دانشمند
یکی نماند که ملک من انتظام دهد؟
اگر یکی به ره راست رفت، از پی او
کسی نیامد کان راه را دوام دهد
ز چنگ ظلم و ستبداد کس نرست که او
قراری از پی آسایش انام دهد
کنون امید من ای نو خطان به سعی شماست
مگر که سعی شما داد من تمام دهد
ز چاک سینهٔ بشکافته به خنجر جهل
دل شکستهام آوای انتقام دهد
الا کجاست جوانی ز نوخطان وطن
که در حمایت من وعدهٔ کرام دهد؟
کجاستآنکه به داروی عقل و مرهم عدل
جراحت دل خونینم التیام دهد
کنام شیران ویران شده است، بچهٔ شیر
کجاست کآمده آرایش کنام دهد؟
ز چنگ بیهنران برکشد زمام امور
به دست مردم صاحب هنر، زمام دهد؟
کجاست آنکه جوانمردی و فضیلت را
به یاد مردم درماندهٔ عوام دهد؟
کجاست مرد جوانمرد و خواستار شرف
که سود خویش ز کف بهر سود عام دهد؟
کجاست مرد، که شمشیر دادخواهی را
ز قلب ظالم بیدادگر نیام دهد؟
کجاست حزبی از آزادگان که چون پدران
ز خصم، جان بستاند به دوست، جام دهد؟
وطن به چنگ لئام است، کو خردمندی
که درس فضل و شرافت، بدین لئام دهد
به جهد، پایهٔ حزبی شریف و پاک نهد
به مشت، پاسخ مشتی فضول و خام دهد ...
هضم علم غرب در معده شرق؛ نگاه سنجیده بهار به تجدد بومی
قصیده «پیام ایران» نمونهای روشن از دگرگونی کارکرد قصیده در عصر جدید است. در سنت ادبی فارسی، قصیده غالباً برای مدح پادشاهان، وصف طبیعت، یا بیان حکمت سروده میشد؛ اما بهار این قالب کهن را به ابزار بیدارسازی ملی تبدیل میکند. در این شعر، مدح جای خود را به خطاب اجتماعی داده و شاعر به جای ستایش قدرت، از مسئولیت، عدالت، شرافت و اصلاح سخن میگوید. از اینرو، قصیده به نوعی بیانیه فرهنگی بدل میشود که هم جنبه ادبی دارد و هم کارکرد اجتماعی و سیاسی.
یکی از مهمترین محورهای فکری شعر، تأکید بر نقش گذشته در ساختن اکنون و آینده است. بیت «گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است» بهروشنی هسته اندیشگانی قصیده را آشکار میکند. بهار بر این باور است که ملت بدون حافظه تاریخی، دچار بیریشگی و گمگشتگی میشود. از نظر او، رجوع به پیشینیان نه برای توقف در گذشته، بلکه برای فهم تجربهها، آموختن از کامیابیها و پرهیز از خطاهای تکرارشونده ضروری است. بنابراین گذشته در این شعر، سرمایهای فرهنگی و عقلانی است، نه موزهای بیجان.
از برجستهترین ویژگیهای این قصیده، نگاه سنجیده شاعر به مسئله تجدد است. بهار نه سنتگرا به معنای جمود فکری است و نه غربگرا به معنای تقلید بیچونوچرا. او با صراحت میگوید: «ز غرب علم فراگیر و ده به معدهٔ شرق». در این تعبیر، علم و دانش جهانی ارزشی مثبت دارد، اما باید در بستر فرهنگی و تاریخی جامعه خودی جذب و بازآفرینی شود. این نگاه، نوعی تجدد بومی و هویتمحور را پیشنهاد میکند؛ تجددی که نه انکار گذشته است و نه اسارت در برابر بیگانه.
دیدگان خونبار «مام وطن»؛ تجلی عاطفه ملی در کالبد تمثیل
بهار در قصیده، زبان فارسی و عربی را از «قوت ملی» میداند و بر لزوم حفظ «شعائر پدران و معارف اجداد» تأکید میکند. در اینجا، زبان تنها ابزار بیان نیست، بلکه حامل حافظه تمدنی یک ملت است. شاعر بهخوبی دریافته است که اگر زبان، دانش، آداب و سنتهای فرهنگی سست شوند، هویت ملی نیز آسیب میبیند. از این منظر، «پیام ایران» دفاعی آگاهانه از تداوم فرهنگی است؛ تداومی که شرط بقا و استقلال معنوی هر ملت به شمار میآید.
هنریترین وجه قصیده را میتوان در جانبخشی به وطن دید. ایران در این شعر به صورت «مام وطن» جلوهگر میشود؛ مادری خونچکان، رنجدیده، و چشمانتظار. این تصویر، لحن اخلاقی و عاطفی شعر را تشدید میکند و مخاطب را از یک شنونده منفعل به فرزندی مسئول تبدیل میسازد. وقتی وطن با «دو دیده خونبار» سخن میگوید و از فرزندان خود یاری میطلبد، شعر به سطحی عمیق از همذاتپنداری ملی میرسد. این تمثیل، مفهومی سیاسی را با عاطفه خانوادگی درمیآمیزد و از این راه، تأثیری ماندگار بر ذهن مخاطب میگذارد.
فراخوان برای بیداری؛ کجاست شمشیر دادخواهی؟
در بخشهای پایانی قصیده، لحن شاعر تندتر و انتقادیتر میشود. او از «ظلم و استبداد»، «بیهنران»، «لئام» و فقدان مردان شایسته سخن میگوید. بهار مشکل جامعه را فقط در هجوم بیگانه یا ضعف بیرونی نمیبیند، بلکه انحطاط داخلی، بیکفایتی، و فروکاهی اخلاقی را نیز عامل اصلی بحران میداند. از همین رو، علاج را در برآمدن انسانهایی میبیند که هم اهل دانش و هم اهل فضیلت باشند؛ کسانی که زمام امور را از دست نالایقان بیرون آورند و عدالت را در جامعه برقرار سازند.
قصیده تنها به اندرز اخلاقی بسنده نمیکند؛ بلکه دعوتی جدی به اقدام اجتماعی است. تکرار پرسشهایی چون «کجاست آنکه…» و «کجاست مرد…» نشان میدهد که شاعر در جستوجوی نیرویی تاریخی برای نجات وطن است. این نیروی تاریخی، در نگاه بهار، نسل جوان، حزب شریف، آزادگان، و مردان صاحبهنر و دادخواهاند. در نتیجه، شعر نه صرفاً بیان درد، بلکه فراخوانی برای عمل و سازمانیافتگی اجتماعی است.
پیام ایران، مانیفستِ هویتی و انتقادی معاصر
قصیده «پیام ایران» از مهمترین آثار ملی و بیدارگر در شعر معاصر فارسی است. ملکالشعرای بهار در این سروده، با تکیه بر قالب سنتی قصیده، مفاهیمی نو و زنده چون هویت ملی، آگاهی تاریخی، تجدد سنجیده، عدالتخواهی، و مسئولیت اجتماعی را طرح میکند. این اثر، گذشته را سرچشمه فهم حال میداند، از علم و اصلاح دفاع میکند، نسبت به تقلید سطحی هشدار میدهد، و وطن را چون مادری رنجکشیده در برابر چشم مخاطب مینشاند.
از این رو، «پیام ایران» را باید شعری دانست که در آن ادبیات کلاسیک با اندیشه اجتماعی جدید پیوند میخورد. اهمیت این قصیده تنها در ارزشهای زبانی و هنری آن نیست، بلکه در نقش آن بهعنوان متنی هویتساز، انتقادی و مسئولیتآفرین نیز هست؛ متنی که همچنان برای فهم نسبت میان سنت، تجدد، وطندوستی و اصلاح اجتماعی در ادبیات فارسی اهمیتی اساسی دارد.
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