به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی دانشگاه الزهرا (س) گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در همه گروه‌های آموزشی در سراسر کشور با بیش از ۶۵۱ هزار نفر در حال برگزاری است. این آزمون قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار بشه که به دلیل شرایط جنگی کشور موکول شد به ۱۷ و ۱۸ تیر ماه و بعد به دلیل مصادف شدن با مراسم باشکوه تشیع رهبر شهید و برای اینکه همگان امکان مشارکت در این مراسم عظیم رو داشته باشند به رورهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه منتقل شد.

وی افزود: خانم‌ها در این آزمون هم رکورد شکستند و بیشتر از آقایان در آزمون مشارکت دارند. بیش از ۵۴ درصد شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ خانم هستند.

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقات اخیر امکان دارد که کنکور به تاخیر بیافتد، گفت: خیر، با شرایط فعلی کنکور در همان تاریخی که اعلام شده است برگزار می شود.

سیمایی صراف درباره امکان جابجایی حوزه‌های امتحانی برای مناطقی جنوبی کشور که در شرایط جنگی است هستند، گفت: همیشه تمامی آزمون‌های کشور با دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگ می‌شود. حتی برای تامین برق حوزه‌های آزمون با وزارت نیرو هناهنگ می شود. در خصوص تامین امنیت هم که قطعاً هماهنگی لازم با شورای امنیت کشور، وزارت کشور و استانداری ها صورت گرفته بنابراین ما تابع تشخیص مراجع امنیتی هستیم که خوشبختانه به ما این اطمینان را دادند که می توانیم آزمون را برگزار کنیم.

وزیر علوم درباره اینکه داوطلبان خانم در گروه فنی مهندسی کمتر هستند، گفت: نگاه سیاسی در این زمینه وجود ندارد که چرا داوطلبان خانم در گروه فنی مهندسی خیلی کمتر هست. در حال حاضر در علوم انسانی بالای ۶۰ درصد و در کشاورزی بالای ۵۰ درصد داوطلبان خانم هستند.

وی افزود: اما در علوم پایه ۶۰ درصد داوطلبان آقایان و در فنی مهندسی به بالای ۷۰ درصد می رسد. در بخش فنی مهندسی کمتر از ۳۰ درصد داوطلبان خانم ها هستند.

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: خوشبختانه در کشور تبعیضی در مقررات برای اشتغال و تحصیل وجود ندارد. ممکن است به لحاظ فرهنگی یک تفاوت‌هایی در واحدهای اشتغالی وجود داشته باشد ولی در قانون هیچ تفاوتی بین خانم و آقا نیست. اینکه چرا خانم‌ها در فنی مهندسی کمترند باید آسیب شناسی شود که در این زمینه سازمان سنجش در حال انجام یک مطالعه ۱۰ ساله در این زمینه است.